Environnement: dans les zones urbaines aussi, il faut protéger les abeilles

La Journée mondiale des abeilles se tient ce samedi 20 mai. Elles sont essentielles pour la production alimentaire, mais elles sont menacées. En France, près de 30% des abeilles disparaissent chaque hiver à cause du dérèglement de nos écosystèmes. Pour sensibiliser à la question, La REcyclerie, lieu écologique et restaurant à Paris, organise ce week-end le mini-festival « Big Bisou aux abeilles ». L'objectif : rappeler de manière ludique l'importance de ces pollinisateurs dans notre écosystème.

Dans cette ancienne gare industrielle, les pâtisseries et boissons au miel défilent sur la vingtaine de tables de La REcyclerie. Mais cette maman n'est pas seulement venue déguster un repas mielleux au soleil. « On est là pour mon fils de trois ans et demi, pour découvrir les abeilles et les ruches », confie-t-elle à Tanita Fallet pour RFI.

Le petit garçon aime les abeilles, et Sébastien aussi. Cet apiculteur a posé son stand de miel ici pour le week-end, avec un message à faire passer : « On présente l'apiculture aux citadins. Les abeilles, il y en a partout, aussi en ville. Les citadins n'en n'ont peut-être pas conscience. »

Et il suffit de lever la tête pour s'en rendre contre : La REcyclerie a six ruches sur son toit. Elle propose de visiter l'endroit, à l'occasion de la Journée mondiale des abeilles. On compte plus de 1 500 plants sur le toit, et les abeilles peuvent y butiner. Marie-Eugenie Chanvillard, co-organisatrice de l'événement, explique :

« Les abeilles ont déserté pendant une longue période les centre-villes de France et des grandes mégalopoles. C'est important de se rendre compte, au fur et à mesure qu'on a bétonisé tous les centre-villes, beaucoup d'êtres vivants ont disparu. Ce n'est pas parce qu'on a tout bétonisé dans les centre-villes qu'il n'y a pas quand même des arbres, des plantes... On essaye de faire de plus en plus d'agriculture urbaine. Et pour tout ça, il faut des abeilles autour de nous. »

Une agriculture urbaine qui risque de s'accroître : selon les Nations unies, 80% de l'humanité vivra dans des zones urbaines d'ici à 2050.

Elisa Bodin, de l'association Climates, sur les différences entre les abeilles domestiques et les pollinisateurs sauvages RFI

Les lignes haute tension perturbent les abeilles Les abeilles sont en déclin – on le savait déjà – à cause notamment de la destruction de leur habitat naturel et de l'usage de pesticides en agriculture. Des causes humaines auxquelles on peut ajouter une troisième : les lignes haute tension. C'est ce qu'a découvert une équipe de scientifiques du Chili, qui publie ses résultats dans la prestigieuse revue Science.



Les abeilles jouent un rôle essentiel. Non seulement elles produisent du miel, mais se faisant, en butinant, elles participent de la reproduction des plantes dans les zones naturelles. C'est pourquoi leur déclin inquiète et qu'il est important pour les biologistes d'en connaître les causes. À celles bien connues de la destruction de leur habitat et de l'usage de produits chimiques en agriculture, vient donc s'ajouter une troisième : les lignes haute tension.



Le passage d'un courant puissant génère en effet un champ électro magnétique à proximité des pylônes. Ce champ perturbe les abeilles, qui utilisent normalement celui de la Terre pour se repérer dans l'espace. À proximité de ces lignes, cela devient donc plus compliqué pour elles. Stressées, les abeilles butinent moins.



L'équipe chilienne à l'origine de cette étude observe ainsi une très forte diminution des visites des abeilles aux fleurs de la région. Elles butinent moins, et donc, pollinisent moins également. Les chercheurs ont ainsi détaillé à quel point cela affectait la diversité et l'abondance de la flore locale.

