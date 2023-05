France: l’État condamné pour ficher des manifestants anti-réforme des retraites gardés à vue

On doit se féliciter d'abord de cette décision, mais elle laisse un sentiment d'inquiétude puisque le ministère de la Justice a reconnu qu'il y avait probablement d'autres fichiers similaires qui existaient sans vouloir nous ne dire ni qui était à l'origine, ni lesquels. On en reste avec un double sentiment, d'une part d'inquiétude quant à l'image que se fait aujourd’hui le ministère de la Justice de la vie démocratique en France, où il semble considérer qu'il est normal de prendre une décision de fichage politique de gens qui ont tout simplement voulu exprimer leur opinion, ce qui est absolument inédit en France, et depuis longtemps. Et d'autre part, du fait d'avoir voulu absolument défendre mordicus cette position. C'est à la fois le procureur de la République qui a été condamné, mais également le garde des sceaux. Et donc la première chose à faire, c'est de savoir peut-être quelle est la position du ministre de la Justice sur ce sujet, est-ce qu'il est normal que les équipes de son ministère aient choisi de constituer de tels fichiers.