À Salon-de-Provence, la Patrouille de France célèbre ses 70 ans

Toujours aussi fringante, avec ses avions d’un éclatant bleu, blanc et rouge, la Patrouille de France a fêté dimanche 21 mai ses 70 ans d'existence en vol au-dessus de sa base de Salon-de-Provence dans les Bouches-du-Rhône, devant des milliers de spectateurs enthousiastes.

Avec notre envoyé spécial à Salon-de-Provence, Philippe Lecaplain

Ce sont pas moins de 80 000 personnes qui sont venues saluer à Salon-de-Provence ceux que les connaisseurs appellent la PAF, pour Patrouille acrobatique de France. Des fanatiques, des spotters [des photographes avertis, NDLR], des anciens mécaniciens de la Patrouille ou d’ex-pilotes dont certains ont fini leur carrière comme chef d’état-major de l’armée de l’Air.

Il y a surtout des familles. Elles ont les yeux tournés vers le ciel. De nombreux enfants que les avions font encore rêver malgré les critiques qu’essuie l’aviation pour son empreinte carbone.

Dans la foule, se trouve également le général 4 étoiles Philippe Morales qui a commandé la PAF en 1998. Au micro de RFI, il se remémore la technicité, les vols en patrouille serrée, les formations particulières.

Lors du premier vol en tant que leader, on sent le poids des responsabilités sur les épaules et gérer cette patrouille qui vous suit aveuglément sont des souvenirs forts qu'on a... Général 4 étoiles Philippe Morales : «On est toujours marqué par des souvenirs...» Philippe Lecaplain

Des patrouilles venues de l'étranger pour célébrer les 70 ans

Le clou du spectacle est incontestablement la formation composée d’un A400 M, suivi de près par les Alphajets de la PAF, un Rafale, alors que derrière eux, au fond, deux avions dessinent un 7 et un 0 géants.

Pour souffler les 70 bougies du gâteau d’anniversaire, de nombreuses patrouilles acrobatiques ont fait le voyage : les Saudi Hawks venus d'Arabie saoudite et que l’on ne voit que très rarement en Europe présenter leurs fumigènes vert et blanc. Il y a également les Espagnols de l’ASPA, les Croates de Wing of Storm, les Slovènes, les Grecs et les Suisses.

Réunir des patrouilles autour de leur passion commune ✨



Les @saudihawks nous ont fait l'honneur de répondre présents à notre invitation, et pour leur 1er déploiement en France, nous sommes très heureux d'avoir pu faire un vol conjoint avec ces aviateurs 🇸🇦@Armee_de_lair pic.twitter.com/LkZwIkiz2k — Patrouille de France (@PAFofficiel) May 18, 2023

Quelles que soient leurs nationalités, tous ces pilotes partagent les mêmes valeurs : passion, rigueur et exigence. De quoi créer des vocations, car l’armée de l’Air proposent 4 000 postes dans 50 métiers différents.

Sensations fortes avec le charognard de la Patrouille acrobatique de France

Ces vols en formation sont une expérience à vivre et pas seulement vu du sol. RFI a, en effet, eu le privilège de voler avec la Patrouille dans l’avion numéro quatre ; celui du charognard, appelé ainsi parce qu’il mange les fumigènes du leader qui est juste devant lui et qu’il remplace la saison suivante. « Manger » est le terme employé, car les avions sont près les uns des autres – à environ deux mètres – quand ils évoluent en patrouille serrée.

Au sol, on a l’impression que le vol est fluide, mais en permanence, ils bougent. Cela tangue, glisse, et il faut toute la dextérité des pilotes pour se maintenir en place. Ils agissent sur le manche comme on le fait du volant d’une voiture avec de légère impulsion. Sauf quand il s’agit de dégager brusquement pour un éclatement. Dans ce cas, l’action est franche comme on peut le voir dans le film Top Gun et – a cause des facteurs de charge, des G – on ressent une forte pression. Des sensations fortes garanties.

Démonstration de la Patrouille de France en images

