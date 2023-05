Esport: à Bercy, l'équipe française Vitality écrit l'histoire en triomphant sur «Counter-Strike»

L'Accor Arena de Bercy a vu s'achever en apothéose, dimanche 21 mai, quatre journées intenses d'esport. Depuis jeudi, la salle parisienne accueillait le Major, la plus prestigieuse compétition du jeu vidéo « Counter-Strike ». Et c’est une équipe française, Vitality, qui a remporté le titre final sur le fameux jeu de tir. Une victoire historique pour l’esport français qui s’est jouée dans une salle à guichets fermés.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyé spécial à Bercy, Edgar Groleau

Cette victoire, on pourrait la comparer à un Français qui remporte Roland Garros, ou à un sacre en Ligue des champions de football. C’est un véritable moment d’histoire du jeu vidéo qui a eu lieu ce 21 mai à Bercy, où les quatre derniers jours ont fait passer l'esport français dans une autre dimension.

On a compté 15 000 personnes réunies dimanche dans la salle parisienne, avec une ambiance digne d’un stade de foot et une équipe française sur le toit du monde. Un joueur aussi : Mathieu Herbaut, alias Zywoo. Il est Lensois et il est le meilleur joueur professionnel de « Counter-Strike », jeu de tir à la première personne (FPS pour « First Person Shooter » dans le jargon) parmi les plus célèbre au monde.

Évidemment, tous les joueurs qui se sont affrontés à Bercy sont des professionnels à plein temps. L'esport de haut niveau est un véritable écosystème comparable à celui des sports traditionnels. Il y avait plus d’un million de dollars à partager entre les équipes pour ce tournoi. Et plus d’un million de téléspectateurs étaient connectés en direct sur internet pour suivre le match du titre remporté par l'équipe française face aux Allemands de GamerLegion (16-6, 16-13).

L'engouement s’étend jusqu’à la politique : la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, était présente à Bercy pour cette finale. Pour la reconnaissance du esport en France, ce Major à Paris et cette victoire de Vitality sont un véritable tournant.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne