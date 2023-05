France: LR dévoile deux propositions de loi sur l’immigration pour «reprendre le contrôle»

Le parti Les Républicains vont déposer la semaine prochaine deux propositions de loi sur l'immigration en France que les trois leaders du parti, Éric Ciotti, Olivier Marleix et Bruno Retailleau ont dévoilées dans le JDD dimanche 21 mai. Le parti de droite avance ses pions sur ce thème sensible pour essayer d'imposer sa ligne au gouvernement.

Publicité Lire la suite

Avec deux propositions de loi, dont une visant à modifier la Constitution pour autoriser un référendum sur la politique migratoire, permettre de déroger à la primauté des traités européens, inscrire le principe d'assimilation, les Républicains veulent proposer « un projet de rupture », dont l'objectif est de mettre « un coup d'arrêt à l'immigration de masse ».

Après l'épisode des retraites, dont ils sont sortis plus divisés que jamais, les LR veulent se requinquer en obligeant le gouvernement à s'aligner sur leurs positions et montrer qu'ils n'ont pas qu'un rôle de supplétifs à jouer.

Y aura-t-il une loi ?

Dans l'exécutif, on ne s'y est pas trompé : un responsable du parti présidentiel Renaissance explique que c'est pour éviter de tomber dans le « piège » des LR que l'exécutif a décidé de reprendre les négociations sur le projet de loi immigration avant l'été, afin de montrer à l'opinion publique que le sujet n'est pas « délaissé ».

Mais pour faire passer un texte, il faut trouver un compromis avec les LR. Une députée Renaissance en est consciente et explique : « on ne peut plus faire du en même temps, il faut choisir sa coalition », mais cela signifierait pour le gouvernement perdre l'aile gauche de la majorité. Ce qui fait dire à un cadre du parti présidentiel que selon lui, il n'y aura pas de loi immigration. .

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne