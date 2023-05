Retraites: quel avenir pour la mobilisation et l'unité syndicale?

La Première ministre Élisabeth Borne reçoit les représentants du patronat lundi 22 mai. Des rencontres qui font suite à une série de réunions avec les syndicats pour parler salaires, conditions de travail ou encore représentation des salariés. Les représentants syndicaux ont de nouveau insisté pour rappeler au gouvernement leur opposition à la réforme des retraites. Cette bataille « ne cessera jamais », martèle ce dimanche Laurent Berger, de la CFDT, alors que les recours contre cette réforme arrivent bientôt à leur terme.

Le combat des retraites s'arrêtera-t-il le 8 juin, après l'examen à l'Assemblée nationale d'une proposition de loi qui cherche à abroger la réforme ? À cette question posée par le Journal du dimanche, Laurent Berger répond clairement non et appelle le gouvernement à ne pas tenter d'éviter l'examen du texte. Mais tout de suite, il nuance : « C'est certain qu'on ne va pas faire des manifestations à répétition » pour un but « difficile à atteindre. »

Laurent Berger s'apprête à quitter la direction du syndicat réformiste, après dix ans de mandat. Il part dans la foulée de cette mobilisation contre la réforme des retraites, marquée par l'unité des syndicats, mais pour l'instant aussi par un échec à empêcher le report de l'âge légal de départ à la retraite.

L'unité syndicale affichée depuis des mois pourrait s'effriter une fois passée l'échéance du 8 juin. La CGT, syndicat contestataire, refuse une nouvelle rencontre avec le gouvernement tant qu'il n'y aura pas d'annonces concrètes sur les retraites ou les salaires. Le leader de la CFDT a, lui, d'ores et déjà accepté de nouvelles discussions. « Si l'on peut porter des revendications communes, c'est très bien. Sinon, c'est (le signe de) la pluralité du mouvement syndical » conclut-il.

Les syndicats doivent se réunir le 30 mai pour définir des revendications communes. Ils ont aussi appelé à une nouvelle manifestation contre la réforme des retraites le 6 juin.

