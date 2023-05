JO 2024: le public réalise que ces Jeux «populaires» ne le seront pas tant

Un évènement mondial, des places limitées pour y assister, des organisateurs tentant d'ouvrir les vannes, mais un très grand nombre de personnes forcément déçues. Tous ne pourront pas obtenir un ticket pour assister à une épreuve des Jeux olympiques 2024 à Paris, et encore moins à un prix abordable. La colère couve, alors que les tickets sont en vente.

Les JO 2024 à Paris seront-ils, comme promis par les organisateurs, des Jeux « populaires » ? La question a agité l'actualité ce lundi 22 mai, surtout concernant l'athlétisme, après des critiques émises ces derniers jours sur le prix des billets. L'affaire a pris une autre tournure, dès lors que des athlètes de la grande famille française, notamment, se sont exprimés publiquement.

« Je veux aller voir de l'athlétisme, comme a pu le faire mon père sur les Jeux de Pékin et de Londres, et je ne peux pas, explique à BFMTV Jérôme Clavier, ancien vice-champion d'Europe de saut à la perche et finaliste aux JO 2008. Je ne peux pas transmettre à mes enfants ce plaisir de voir de l'athlétisme aux Jeux olympiques. Quand on était tirés au sort, sur le premier pack, c'était 300 euros. On est quatre, ça fait 1 200, et je suis prof, je pense que tout le monde sait ce que gagne un prof, et ma femme gagne moins que moi. »

Je fais partie de la classe moyenne, je n'ai pas gagné non plus des millions quand j'étais sportif, donc mettre ce prix, ce n'est pas possible. On s'est dit qu'on verrait sur le deuxième tour, et voilà, c'est 700 euros.

#JO2024

Jeux Olympiques accessibles pour tous vous aviez dit… 🤔

Enfaite il faut faire des crédits à la banque pour que les familles et proches puissent avoir la chance de venir nous voir…

Enfin du moins si d’ici là il reste des billets… #Honte #Degoutée — Amandine Buchard OLY (@BubucheOfficiel) May 16, 2023

Le nœud du problème

Une première phase de vente des places a en effet d'abord eu lieu en hiver (3 millions de ventes), suscitant déjà la controverse. La deuxième phase a été lancée le 11 mai, et rebelote, en pire. Dans ce deuxième pack, les organisateurs ont décidé de vendre près de 1,5 million de billets, à l'unité. Près des deux tiers sont partis le premier jour, selon eux.

Les organisateurs sont en fait dépassés par l'excitation suscitée par l'évènement, et par la voracité des acheteurs, disent-ils. Les places pour la finale hommes de la catégorie des poids lourds en judo « sont parties en deux heures », assurent-ils. « Franchement, c'est parti très fort, presque trop. C'est la preuve d'un énorme engouement », confie le comité à l'AFP.

Tony Estanguet, le patron du comité Paris-2024, avait prévenu que tout le monde ne pourrait pas être servi. « On s'attendait à la critique, on nous avait prévenu que les périodes de vente étaient un moment difficile. Mais on avait sous-estimé l'ampleur », avoue un cadre des organisateurs, toujours à l'Agence France-Presse.

Avec 4 millions d'inscrits au tirage au sort pour 1,5 million de billets en vente, on savait qu'il y aurait des déçus.

Le comité a prévu un million de tickets à 24 euros, le prix le plus bas de sa grille. Près de 150 000 ont été mis en vente dans ce deuxième pack. Les personnes les lorgnant étant bien évidemment beaucoup plus nombreuses, ces billets sont tout de suite partis et le plus gros des troupes s'est retrouvé face à des tarifs beaucoup, beaucoup plus élevés. Exorbitants.

Au bout de trois jours, les prix proposés pour des grands rendez-vous d'athlétisme sont arrivés à 690 euros, voire 980 euros pour des demi-finales. Les gens ont pu constater qu'une place à la cérémonie d'ouverture, sur la Seine, une fois les billets à 90 euros partis, valait 2 700 euros, deux fois le Smic net d'un travailleur.

Ce point mérite néanmoins d'être précisé. Les cérémonies d'ouverture des éditions précédentes avaient lieu dans le stade olympique de la ville hôte. Moins de 100 000 personnes pouvaient donc assister à ce moment toujours historique. Mais cette fois-ci, le top départ des JO sera donné en plein centre-ville de la capitale, et les organisateurs ont raison de le rappeler.

La jauge d'affluence qui sera fixée pour la cérémonie d'ouverture sur les quais n'est pas encore fixée précisément, mais le chiffre pourrait s'établir autour des 400 000 ou 500 000 personnes : peut-être 100 000 billets payants sur les quais bas, et entre 300 000 et 400 000 billets gratuits sur les quais hauts, selon les dernières communications du gouvernement.

Ouvrir Grand les Jeux, c’est faire en sorte que chacune et chacun y soit bienvenu. #17mai pic.twitter.com/M6dAPWKaku — Tony Estanguet - OLY (@TonyEstanguet) May 17, 2023

Une billetterie populaire

La ministre française des Sports, en charge également des Jeux olympiques et paralympiques, a dû réagir. Elle l'a fait sur l'antenne de France Inter, dimanche. « Le prix le plus élevé » des billets « est en effet très élevé », a admis Amélie Oudéa-Castéra. « C'est aussi ce qui permet d'avoir en entrée de gamme des prix qui, eux, sont tout à fait accessibles », défend-elle.

Dès le 16 mai, devant la représentation nationale, Mme Oudéa-Castéra avait assuré que les prix de Paris-2024 étaient en fait « inférieurs » à ceux des éditions précédentes. « Les billets accessibles, à 24 euros, existent, mais ils partent trop vite. C'est une perception des gens que les JO ne sont pas populaires », continue de marteler le comité Paris-2024.

Vendredi, la ministre a également annoncé le lancement d'une billetterie populaire de l'État intitulée « Tous aux Jeux ». Ce sont 401 220 billets à délivrer gratuitement, précisent nos confrères de RMC : 100 700 seront offerts pour les épreuves des JO, 298 600 pour les Jeux paralympiques et 1 920 pour la cérémonie d’ouverture. Un dispositif qui se veut « inédit ».

Dans le détail, 258 800 de ces billets seront offerts à la jeunesse, 100 100 aux bénévoles du mouvement sportif, 17 400 aux personnes en situation de handicap et leurs aidants et enfin 24 920 à des agents publics. Et le gouvernement d'insister de nouveau sur le côté « populaire » qu'il entend mettre en place à l'occasion de ces Jeux olympiques 2024.

Une partie de ces billets iront à des jeunes défavorisés, protégés par l’Aide sociale à l’enfance ou bénéficiant d’un programme d’accompagnement pour les vacances (...). Des jeunes s’illustrant de manière exemplaire par leur engagement citoyen ou associatif ainsi que des étudiants boursiers seront également choisis.

#Paris2024 | 🏅 Lancement de la billetterie populaire !



👉 Plus de 400 000 billets seront distribués gratuitement par l’État pour garantir l’accès des Jeux au plus grand nombre.



Découvrez les publics éligibles ⤵️https://t.co/vOW3rkAXKO — Gouvernement (@gouvernementFR) May 22, 2023

« Il ne peut pas y avoir des JO populaires, cela n'existe pas », réagit chez l'AFP David Roizen, expert en politique sportive. « La finale de Ligue des champions, les JO, ce sont des évènements réservés à une élite financière. C'est une erreur d'avoir évoqué des Jeux populaires. » La question s'était en effet posée en amont de l'Euro 2016 de football.

