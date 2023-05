Mayotte: démolition d'un vaste bidonville dans le cadre de «Wuambushu»

À Majikavo, dans le nord-est de Mayotte où après un revers fin avril, l'opération de destruction du bidonville Talus 2 a bel et bien été lancée ce 22 mai au matin. © Lola Fourmy/RFI

Le bruit des pelleteuses à l'œuvre ce lundi matin 22 mai à Mayotte, dans le cadre de l'opération « Wuambushu », une opération lancée le mois dernier par les autorités françaises pour, disent-elles, lutter contre la délinquance et l'immigration illégale. Et cela passe par le « décasage », la destruction de bidonvilles où sont installés ces migrants, en majorité originaires des Comores. À Majikavo, dans le nord-est de Mayotte où après un revers fin avril, l'opération de destruction du bidonville Talus 2 a bel et bien été lancée ce matin.