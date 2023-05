Violences intrafamiliales en France: de nouvelles mesures attendues à l'occasion de la remise d'un rapport

Améliorer le traitement judiciaire des violences intrafamiliales est le thème du rapport parlementaire qui arrive en continuité du Grenelle lancé en 2019. LOIC VENANCE/AFP

Lutter contre les violences intrafamiliales est l’une des grandes causes nationales pour le second quinquennat d’Emmanuel Macron. Un rapport parlementaire des députés Emilie Chandler et Dominique Vérien est remis ce lundi 22 mai à Éric Dupont-Moretti, garde des Sceaux et ministre de la Justice et à Isabelle Rome ministre déléguée en charge de l’Egalité entre les femmes et les hommes.