Réunis à Paris pour dire «stop à la peine de mort et aux exactions» en Iran

Reportage

Une manifestation contre la peine de mort en Iran s'est déroulée ce mardi 23 mai à Paris, à quelques pas de l'ambassade de la République islamique, puisque la préfecture avait interdit que le rassemblement ait lieu devant l'enceinte du bâtiment.

Publicité Lire la suite

« État terroriste », « criminel », « régime cruel », qui « tue », « rançonne », « viole », « viole les mémoires », « pille », « profane les tombes ». Les autorités de Téhéran en ont pris pour leur grade, ce mardi à Paris, près de l'ambassade de la République islamique d'Iran, protégée bien sûr par un arrêté préfectoral émis pour risque de « trouble à l'ordre public ».

Nous ne sommes pas le trouble à l'ordre public. Ce sont eux, le trouble à l'ordre public !

Des dizaines de personnes se sont ainsi rassemblées place d'Iéna, faute de pouvoir s'approcher de la représentation diplomatique iranienne, sur l'avenue, « pour dire stop à la peine de mort, stop aux exécutions en Iran ». La « goutte d'eau » ? La pendaison le 19 mai dernier de Majid Kazemi, Saleh Mirhashemi et Saeed Yaghoubi, à Ispahan, dans le centre du pays.

Le jour même, signe d'une rupture supplémentaire dans la schizophrénie sociale qui règne en Iran, des habitants de la capitale avaient laissé éclater leur rage depuis leurs fenêtres, leurs balcons, s'exprimant par tous les moyens à leur disposition. Et en France, l'avocate Chirinne Ardakani, du collectif Iran justice, annonçait sur RFI ce rendez-vous.

Neda d'Iran, Queers and Feminists for Iran Liberation, Azadi 4 Iran, le Collectif des soignants franco-iraniens, l'Ordre du Barreau de Paris, le Conseil national des Barreaux, la Ligue des droits de l’Homme, la Fédération internationale pour les droits humains, la Ligue de défense des droits de l’homme en Iran, Ensemble contre la peine de mort, le Syndicat des avocats de France et enfin Amnesty International se sont joints à l'appel. Des personnalités politiques sont venues.

« Trois enfants du peuple »

« Nous sommes ici pour participer à la dénonciation des crimes perpétrés en Iran depuis la mort de Mahsa Amini », explique à RFI Jean-Claude Samouiller, président d'Amnesty France. « L'Iran est le deuxième État qui exécute le plus après la Chine, rappelle-t-il, avec une particularité : la peine de mort est utilisée pour mater les dissidents, contre le droit de manifester. »

Ces trois hommes ont eu droit à un procès inique. Nous considérons qu'il s'agit d'un crime d'État.

« Le rythme des exécutions s'intensifie, notamment ces vingt derniers jours. On parle de trois pendaisons par jour », a dénoncé Darya Djavahery-Farsi, de l'association Neda d'Iran. Les participants mentionnent les disparitions forcées, les détentions arbitraires, les tirs à balle réelle, les exactions en tout genre, et notamment la torture dans les geôles.

« Femme, vie, liberté », ont scandé de nombreuses fois les manifestants. « Quand les femmes iraniennes brisent leurs chaînes, les femmes du monde entier avancent avec elles », a-t-on pu lire sur une pancarte dans l'assistance. Ou encore : « Silence, on pend », mais aussi « Écolières empoisonnées, régime infanticide, silence complice de Macron ».

Les élus de la République, et notamment la vice-présidente de l'Assemblée nationale Valérie Rabault, écoutant les discours lors de la manifestation contre la peine de mort en Iran. Paris, le 23 mai 2023. © Igor Gauquelin / RFI

Parmi les personnalités politiques françaises : la vice-présidente de l'Assemblée nationale Valérie Rabault (PS), ses camarades les députés socialistes Jérôme Guedj ou encore Hervé Saulignac, mais également leur collègue écologiste Marine Tondelier ou la présidente du groupe La France insoumise au palais Bourbon, Mathilde Panot.

« Quand j'ai reçu le message m'annonçant les exécutions vendredi dernier, je n'ai pas pu retenir mes émotions », a confié à la foule M. Guedj, rappelant que les suppliciés étaient « trois enfants du peuple », des travailleurs. « Nous avons été saisis d'horreur », a renchéri Mme Panot, saluant « la mobilisation courageuse des hommes et des femmes d'Ispahan ».

Depuis le 16 septembre, le peuple iranien est engagé dans un processus révolutionnaire.

Et la cheffe de file des députés LFI d'enfoncer « le pouvoir des mollahs », qui ne tient « plus que par la force », a-t-elle dit, avant d'exprimer sa vive inquiétude et d'adresser ses pensées à Shahram Maarouf Mola, 22 ans, condamné pour « guerre contre Dieu », « moharebeh », et qu'elle marraine. « Je pense à lui. Je pense à ses proches. chaque minute compte. »

«Le gouvernement iranien aveugle des manifestants pacifiques. Des yeux pour la liberté», peut-on lire sur cette pancarte. Paris, ce mardi 23 mai 2023. © Igor Gauquelin / RFI

« Le régime est aux abois »

« Ce n'est pas la première fois qu'on nous interdit de manifester devant l'ambassade. Ça fait des années. Mais on est là ! », a lancé Karim Lahidji, président d'honneur de la FIDH, tout feu tout flame contre « le régime militaro-clérical » de la République islamique d'Iran, le « champion du monde » des exécutions d'opposants politiques et de prisonniers d'opinion.

Ce nouvel arrêté préfectoral a été très mal perçu, comme une lâcheté face à Téhéran. « Ce n'est pas un hasard, estime la cinéaste Sepideh Farsi, interrogée par RFI. Je pense au fait que des otages français sont rentrés il y a peu. Je m'en réjouis, mais il ne faut pas faire de commerce avec le diable. Il ne faut pas négocier dans ces conditions, car ils vont recommencer. »

>> À lire aussi : France: rassemblement à Paris pour Cécile Kohler et Jacques Paris, détenus en Iran

La réalisatrice rappelle qu'en dépit d'une baisse d'intensité de la couverture médiatique internationale, le mouvement iranien, depuis fin 2022, ne s'est pas arrêté, mais que depuis décembre, le régime avait « semblait-il, changé de stratégie », en évitant les exécutions tout en attaquant « les écolières à l'arme chimique ». Ces pendaisons font leur effet.

« Ces trois hommes, depuis leur prison, avaient lancé un appel qui a ému le monde entier », rappelle Sepideh Farsi. Et avec la mobilisation pour eux à Ispahan, les tergiversations manifestes des autorités, « on a espéré ». Leur mort « a vraiment attisé la colère, le désespoir de ces Iraniens qui continuent de se battre ». « Les gens n'ont plus peur », observe-t-elle.

Je pense que le régime est aux abois. Il faut que le monde nous suive.

La République islamique d'Iran est secouée sur ses bases depuis la fin de l'été dernier, et le lancement d'un mouvement de contestation considérable, dans les rues, sur les réseaux sociaux, dans le sillage de la mort le 16 septembre 2022 de Mahsa Amini, Kurde iranienne de 22 ans, arrêtée trois jours plus tôt par la police des mœurs pour un voile mal porté.

Les participants à la manifestation demandent à la classe politique française, mais aussi à l'UE et à toute la communauté internationale, de se saisir avec plus de vigueur de leur combat pour un Iran « indépendant, libre, laïque, démocratique ». Ils demandent par exemple que les Gardiens de la révolution soient considérés comme une organisation terroriste.

Voir Macron aller chercher à l'ONU une photo avec Raissi, c'est insupportable.

>> À lire aussi : Peine de mort dans le monde: Amnesty International constate une recrudescence

Paris se défend de toute « contrepartie » à l'Iran La ministre française des Affaires étrangères l'assure, ce mardi 23 mai sur France 2 : il n'y aurait pas eu de « contrepartie » à la libération du Français Benjamin Brière et du Franco-Irlandais Bernard Phelan, libérés en Iran le 12 mai dernier. « Je tiens à le dire », insiste Catherine Colonna. « Nous avons plaidé beaucoup à différents niveaux auprès des autorités iraniennes compte tenu de leur état de santé qui était extrêmement dégradé », explique la cheffe du Quai d'Orsay. « Ils étaient l'un et l'autre malades. Heureusement, ils sont sortis de cette épreuve », précise Mme Colonna. À noter par ailleurs que la France est elle-même dotée d'une ambassade en République islamique d'Iran, à Téhéran. IG

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne