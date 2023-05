À Mayotte, les pro «Wuambushu» poursuivent leurs actions face aux immigrés clandestins

REPORTAGE

Depuis son lancement fin avril, l'opération « Wuambushu » obtient le soutien d’une large partie des Mahorais. Le Collectif des citoyens de Mayotte 2018 est en tête de file de ce combat. Ses membres, des femmes pour la plupart, ont notamment bloqué les accès aux hôpitaux. Mobilisées partout, elles ont organisé mercredi 24 mai une opération pour chasser des femmes comoriennes installées devant l’aéroport.

Avec notre envoyée spéciale à Mayotte, Lola Fourmy

C’est avec le chant traditionnel mahorais, le chengué, que la trentaine de femmes réunies dans la matinée de ce 24 mai a réussi à faire fuir les femmes comoriennes installées sous un kiosque de l’aéroport de Pamandzi, où elles vendaient des colliers de fleurs. L'une de ces Mahoraises confie :

« Elles étaient là, en train de faire leurs fleurs. Mais les mamans sont venues leur dire ''allez, vous allez sortir, sortez''. Et elles sont parties. De toute façon, dès qu'elles ont vu qu'on arrivait, elles ont commencé à parler, parler, mais elles sont parties quand même. Nous n'avons pas à répondre. »

« Que les choses redeviennent normales »

Pour autant, les femmes du collectif n’étaient pas directement en concurrence avec ces Comoriennes, puisqu’elles ne fabriquent plus cet objet traditionnel. Leur combat est ailleurs d’après Enlaouia : « On n'a pas le temps. Moi, je suis là à veiller. Je ne peux pas vendre et veiller mon île. »

Si cet épisode peut paraître anecdotique, c’est bien une reconquête que veulent lancer ces Mahoraises, à l’image de Safina Soula, porte-parole du collectif : « Tout ce qui est propre à notre culture a été délaissé. Les gens se sont un petit peu réveillés en se disant qu'on ne pouvait pas délaisser Mayotte. On est inondé par l'immigration clandestine, par l'insécurité. Mais il y a des situations récupérables, pour que les choses redeviennent normales. »

Tenante d’un discours dur, ces Mahoraises en appellent à l’armée et se mobilisent quasi quotidiennement pour lutter contre l’immigration avec une détermination qui semble sans faille.

Qui sont ces personnes en situation irrégulière menacées d'expulsion ?

Après un arrêt des rotations vers les Comores en raison de tensions diplomatiques, les reconduites ont repris à un rythme plus soutenu. Hier, ce sont 80 personnes comoriennes qui auraient été expulsées, s’additionnant aux 70 de la veille. Qui sont ces personnes en situation irrégulière ? Reportage aux abords du centre de rétention administratif de Pamandzi, à quelques pas de l’aéroport de Mayotte.

Mayotte: rencontre avec ces étrangers en situation irrégulière et en passe d'être expulsés Lola Fourmy

