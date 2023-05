France: à l'Assemblée nationale, Marine Le Pen dément toute soumission à la Russie

Marine Le Pen a été auditionnée, mercredi 24 mai à l’Assemblée nationale, lors de la dernière audition de la commission d’enquête déclenchée par son parti, le Rassemblement national, sur les ingérences étrangères en France. Pendant quatre heures, la leader d’extrême droite a répondu aux accusations d’une dizaine de députés de la majorité et de la Nupes sur ses liens avec la Russie et les conditions d’octroi d’un prêt par une banque russe. Résultat : aucun fait établi avec certitude, et une tribune politique offerte à la patronne du RN.

La patronne des députés Rassemblement national, Marine Le Pen, à l'Assemblée nationale le 24 mai 2023. AFP - CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

