Naufrage de migrants dans la Manche: cinq militaires français mis en examen

L'enquête sur le naufrage d'une embarcation, ayant conduit à la mort de 27 migrants dans la Manche en novembre 2021, s'accélère avec la mise en examen ce jeudi 25 mai de cinq militaires, soupçonnés d'avoir fauté dans leur mission de secours cette nuit-là.

Un canot pneumatique endommagé et un sac de couchage abandonné par des migrants sur la plage près de Wimereux, France. Au moins 31 migrants sont morts noyés dans le naufrage de leur embarcation au large de Calais mercredi alors qu'ils voulaient rejoindre la Grande-Bretagne, un accident qualifié de "tragédie" par le gouvernement français qui a annoncé l'arrestation de quatre personnes pour leur implication présumée. /Photo prise le 24 novembre 2021/REUTERS/Gonzalo Fuentes

Neuf personnes, dont au moins cinq militaires du Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage Gris-Nez (Cross, Pas-de-Calais), avaient été placées en garde à vue ces derniers jours et interrogées par la Section de recherche de la gendarmerie maritime de Cherbourg, selon une source judiciaire et une source proche du dossier.

Ces cinq militaires, trois femmes et deux hommes, ont été présentés jeudi 25 mai après-midi aux magistrats instructeurs de la Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (Junalco) du tribunal judiciaire de Paris. D'après une source judiciaire, ils ont été mis en examen pour non-assistance à personne en danger et laissées libres à l'issue de leur interrogatoire. Le code de justice militaire restreint fortement les possibilités de placement sous contrôle judiciaire des militaires.

« Tous les opérateurs actuellement au Cross Gris-Nez ou embarqués ont toute la confiance du préfet pour conduire les opérations de sauvetage en mer », a réagi ce jeudi la préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord. « L'affaire suit son cours et l'instruction n'est pas de notre ressort », a-t-elle ajouté, se refusant à tout autre commentaire.

« Au secours s'il vous plaît »

Les autorités françaises sont soupçonnées d'avoir été appelées à l'aide à une quinzaine de reprises et de ne pas être venues en aide aux migrants la nuit du naufrage. Le canot avait coulé le 24 novembre 2021 au matin, emportant 27 passagers, majoritairement des Kurdes irakiens, âgés de 7 à 46 ans. Personne ne leur était venu en aide. Ni du côté français, ni du côté britannique, chacun passant la nuit à se renvoyer la balle, selon des documents de l'enquête consultés par l'AFP et révélés par Le Monde en novembre.

Dans une conversation téléphonique avec le Cross, un migrant déclare : « Au secours, s'il vous plaît, je suis dans l'eau ». « Oui, mais vous êtes dans les eaux anglaises, Monsieur », lui répond son interlocutrice. « Non, non, pas les eaux anglaises, les eaux françaises, s'il vous plaît, pouvez-vous venir vite », supplie-t-il encore. « Ah bah, t'entends pas, tu ne seras pas sauvé », poursuit l'opératrice, « Je ne t'ai pas demandé de partir », ajoute-t-elle.

Ces éléments, qui concordent avec les déclarations des deux survivants, avaient secoué lors de leur révélation le Cross Gris-Nez, mais aussi suscité la consternation des associations d'aide aux migrants. Les retranscriptions de conversations laissent toutefois apparaître que le Cross a contacté à plusieurs reprises les garde-côtes britanniques.

Lors de précédentes auditions comme témoins dans cette enquête fin 2021, des agents du Cross avaient invoqué le manque de moyens qui contraint « à prioriser » les demande d'aides. Ce soir-là, le Cross a traité « des centaines, voire des milliers d'appels », avait rapporté l'un d'eux. « Si à un quelconque moment il y a eu un manquement, une erreur, les sanctions seront prises », avait aussi assuré en novembre le secrétaire d'État Hervé Berville, reconnaissant un « effroi » à la lecture des informations de presse.

Dix passeurs présumés, majoritairement afghans, ont déjà été mis en examen dans l'information judiciaire. Une enquête est également en cours outre-Manche. Les autorités britanniques ont annoncé fin novembre avoir arrêté un homme, « suspecté d'être un membre du groupe criminel organisé qui a conspiré pour transporter les migrants au Royaume-Uni à bord d'un petit bateau ».

Ce drame avait fait monter la tension entre Paris et Londres. Mais sans décourager les candidats à l'Angleterre. Quelque 46 000 demandeurs d'asile ont traversé la Manche en 2022, en majorité des Afghans, des Iraniens et des Albanais. Environs 8 000 d'entre eux ont été secourus dans les eaux françaises.

