France: l'impuissance des infirmiers face aux violences quotidiennes

Cinq jours après l'assassinat d'une infirmière par un homme atteint de troubles psychiatriques à Reims, dans le nord-est de la France, un rapport du conseil de l'ordre des infirmiers souligne que deux tiers des infirmiers ont été victimes d'agressions dans leur vie professionnelle. Des agressions verbales et physiques quasi quotidiennes.

Quand on lui demande s'il se sent en sécurité à l'hôpital, Pierre, infirmier depuis 11 ans, à l'hôpital Beaujon près de Paris, est catégorique : « Non, non. Mais je le sais. Pendant très longtemps, on nous a fait croire qu’on était en sécurité, qu'on avait des portes blindées et compagnie. Le jour où un gars arrive et explose la porte blindée, vous comprenez que vous n’êtes absolument pas en sécurité. »

Deux infirmiers sur trois agressés, ça lui paraît peu, car dans son service où il travaille de nuit, les agressions sont quotidiennes. « Au niveau de mon service, je pense que tous les professionnels de mon service sont déjà faits agresser au moins une fois », constate-t-il.

Manque de moyens

Des agressions liées aux pathologies de certains patients, des personnes alcoolisées ou simplement exaspérées d'attendre trop longtemps. Pierre a déjà déposé plainte une fois dans sa carrière, mais cela reste une exception : « Après douze heures de travail, très peu de professionnels vont aller porter plainte parce qu’ils sont faits insulter. On ne va pas passer trois heures pour aller porter une plainte là-dessus, pour qu’il n’y ait généralement pas de débouché. »

Ce qu'il manque, ce sont des moyens. À l'hôpital comme dans les services de psychiatrie, « pour éviter les violences, il faut du personnel et il faut des lits, insiste l'infirmier. Et très clairement, force est de constater que depuis 2019, on a moins de personnel, moins de lits et on a une augmentation assez hallucinante des violences. » Avec le Collectif Inter Urgences, il fait pression sur les autorités pour réclamer ces moyens supplémentaires. Car les premières victimes de cette situation, ce sont les patients, rappelle Pierre.

