Le Rassemblement national snobe BFMTV pour protester contre l'embauche d'une journaliste

Le Rassemblement national a décidé de refuser toutes les invitations en plateau de BFMTV jusqu'à nouvel ordre. Jordan Bardella et Marine Le Pen protestent contre l'arrivée sur la chaîne d'une journaliste de l'émission « Quotidien » sur TMC qui sera bientôt chargée de suivre l'actualité du RN.

Rarement dans l'histoire récente des médias, les rapports auront été aussi dégradés entre un parti politique et une chaîne de télévision. Les élus du Rassemblement national ont désormais l'interdiction de répondre aux sollicitations de BFMTV, que ce soit pour des « plateaux » en studio, « duplex », ou « interviews ». En cause : l'embauche de la journaliste Sophie Dupont, qui doit quitter l'émission Quotidien, diffusée tous les soirs sur TMC, pour rejoindre le service politique de BFMTV et y suivre le Rassemblement national.

« Après avoir exposé à la direction de la chaîne nos plus grandes réticences envers une journaliste qui conduit professionnellement depuis plusieurs années un combat militant et politique contre nous, BFMTV choisit en conscience de confirmer ce choix », a déploré la direction du RN dans un message envoyé aux « principaux orateurs » du parti.

« Ce n'est pas une journaliste, mais une militante politique », affirme un communiquant du parti qui se plaint d'un comportement « dégueulasse ». « Elle se moque de nos militants dans ses reportages », poursuit ce proche de Jordan Bardella qui note toute une série de manquements présumés de la chaîne ces derniers mois. Des propos tronqués notamment.

Interrogé par l'AFP, un cadre du parti affirme qu'il ne s'agit pas d'un « boycott », mais d'un « moratoire ». Des discussions seraient engagées entre la direction du parti et la direction de la chaîne. « On demande un traitement normal avec un suivi comme tous les autres partis », poursuit-il, en reconnaissant par ailleurs que la nomination de Sophie Dupont est « la goutte d'eau » qui fait déborder le vase.

À de nombreuses reprises ces dernières années, des journalistes se sont déjà vus refuser l'accès à des événements organisés par le RN. Marine Le Pen, qui aspire arriver au pouvoir, revendique donc très clairement un droit de regard sur les journalistes qui la suivent.

(Et avec AFP)

