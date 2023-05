Attribution du Mondial au Qatar: première mise en examen en France

Dans l'enquête ouverte à Paris sur l'attribution du Mondial 2022 au Qatar, l'ancien vice-président de la Fifa, le Tahitien Reynald Temarii est mis en examen pour « corruption privée passive ». Une première mise en examen qui pourrait en entraîner d'autres dans le tentaculaire dossier du Qatargate.

© David Rowland/NZPA via ASSOCIATED PRESS

Après sept ans d'enquête et l'ouverture d'une information judiciaire « pour corruption, blanchiment, recel et escroquerie » par le Parquet national financier (PNF) en 2019, Reynald Temarii est le premier acteur de ce dossier mis en examen par la justice française. L'ancien président de la Confédération océanienne de football (OFC) était depuis novembre 2021 placé sous le statut plus favorable de témoin assisté dans cette affaire.

Dans cette information judiciaire ouverte en 2019 à Paris sur la désignation de l'émirat comme pays hôte, les juges d'instruction cherchent à savoir si le vote en faveur du Qatar, pour le Mondial-2022 de football, de Michel Platini, à l'époque patron de l'UEFA, a été obtenu en échange de contreparties. Au cœur des soupçons figure un déjeuner tenu en 2010 entre Nicolas Sarkozy, alors président de la République, Michel Platini et deux hauts dirigeants qataris.

Membre important de la Fifa

Tahiti est la plus peuplée des îles de la Polynésie française, mais elle dispose de sa propre fédération de football, membre de la Confédération océanienne (OFC), dont Temarii était le président depuis 2004. À ce titre, il était l'un des vice-présidents de la Fifa jusqu'à sa suspension pour infraction au code d'éthique le 17 novembre 2010 après des articles du Sunday Times. Soit environ deux semaines avant le vote du comité exécutif attribuant le Mondial 2022 au Qatar le 2 décembre.

L'OFC devait donc désigner un remplaçant qui aurait accordé sa voix à l'Australie au premier tour de scrutin puis, en cas d'échec, aux États-Unis, principaux rivaux du Qatar. La justice française cherche donc à savoir pourquoi il a fait appel de sa suspension dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre, privant du même coup sa confédération d'un représentant lors du vote.

En octobre 2022, Reynald Temarii livre sa version des faits en conférence de presse et se dit victime d'escroquerie, expliquant, avoir reçu, avant de décider de faire appel, une note confidentielle du consultant Jean-Charles Brisard l'informant que le parquet fédéral suisse envisageait de le poursuivre pour corruption, ce qui était faux. Il avait affirmé que, selon cette note, une « renonciation à l'appel de sa part » équivalait « à une reconnaissance de culpabilité et compromettrait sa défense ». Selon lui, il s'agissait de faux éléments destinés à le pousser à faire appel.

Et qui a pris en charge, de façon occulte, les frais de la défense de Reynald Temarii pour un montant de 305 000 euros après l'avoir invité tous frais payés en Malaisie entre sa sanction et le vote favorable au Qatar ? Nul autre que Mohamed Bin Hammam, le milliardaire qatarien qui présidait la Confédération asiatique, soupçonné d'être la cheville ouvrière de ce gigantesque dossier de corruption. L'intermédiaire était l'ancien mari de l'avocate de Temarii.

(Avec AFP)

