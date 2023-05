Cannes: la Palme d'or Justine Triet attaque la politique du gouvernement

Récompensée de la Palme d'or à Cannes pour Anatomie d'une chute, la réalisatrice française Justine Triet a profité de la tribune pour lancer une attaque contre la politique du gouvernement français sur la culture et les retraites.

La 76e édition du Festival de Cannes s'était ouverte il y a douze jours sous la menace d'une coupure de courant de la CGT. C'est finalement par la réalisatrice récompensée de la Palme d'or que le mouvement social en France s'est invité sur la Croisette.

Après avoir reçu le prix des mains de Jane Fonda, remercié ses équipes et les membres du jury, Justine Triet, troisième femme de l'histoire sacrée à Cannes, a dénoncé la « marchandisation de la culture que le gouvernement néolibéral défend ». Couronnée pour son Anatomie d'une chute, la cinéaste a également accusé l'exécutif « de casser l'exception culturelle française », le système complexe de financement en France, « sans lequel (elle) ne serait pas là aujourd'hui ».

Elle est aussi revenue sur les mois de mobilisation en France contre la très impopulaire réforme des retraites qui a relevé de 62 à 64 ans l'âge de départ et qui a été adoptée sans vote à l'Assemblée nationale. « Le pays a été traversé par une protestation historique extrêmement puissante et unanime de la réforme des retraites », a-t-elle déclaré, assurant que ce mouvement avait été « nié de façon choquante », conformément à un « schéma de pouvoir dominateur, de plus en plus décomplexé ».

La ministre française de la Culture Rima Abdul Malak a aussitôt répliqué. Elle s'est dite « estomaquée par son discours si injuste » : « Ce film n'aurait pu voir le jour sans notre modèle français de financement du cinéma qui permet une diversité unique au monde. Ne l'oublions pas », a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux.

Heureuse de voir la Palme d’or décernée à Justine Triet, la 10ème pour la France ! Mais estomaquée par son discours si injuste. Ce film n’aurait pu voir le jour sans notre modèle français de financement du cinéma, qui permet une diversité unique au monde. Ne l’oublions pas. — Rima Abdul Malak (@RimaAbdulMalak) May 27, 2023

