«Je mets des couches à la place»: face à la précarité menstruelle, certaines femmes sont contraintes au système D

Reportage

Avec l’inflation, l’hygiène pèse de plus en plus lourd dans le budget des Français. Et pour les femmes, les règles engendrent une double peine. Alors qu'a lieu ce 28 mai la journée mondiale de l’hygiène menstruelle, celles les plus précaires doivent souvent sacrifier certaines dépenses liées au corps, quitte à mettre leur santé physique, hygiénique et mentale, en péril.

Publicité Lire la suite

Enfoncée dans un canapé molletonné, Bintou* range lentement dans son sac les produits qu’elle vient de recevoir. Autour d’elle, des enfants se faufilent en riant entre les toboggans, les chevaux de bois et les coussins qui parsèment le sol. Ce mardi d’avril, Bintou est une des cinq femmes inscrites pour venir chercher son colis à l’association MaMaMa. Au cœur de la ville de Saint-Denis (93), l’organisme lutte depuis 2020 contre la précarité hygiénique des mères et des nourrissons, en leur fournissant des paquets d’alimentation et d’hygiène.

Dans ce colis, tout y est : savon, dentifrice, brosse à dents, couches, protections périodiques, lingettes pour bébé… Ici, tout est fait pour soulager, l’espace de quelques minutes, les mères fragilisées. « On crée un espace sécurisé, où elles n’ont pas à être en hyper-vigilance vis-à-vis de leurs enfants. On ne fait pas juste de la distribution quantitative, on essaie de suivre la maman dans son parcours et d’entretenir un lien social avec elle », assure Sara, en service civique à MaMaMa, pendant qu’elle nous fait visiter ce large hangar de 1500 m2 où est rangé leur stock.

Bintou ramassa dans son sac son colis d'hygiène au sein de l'espace d'accueil de l'association MaMaMa, en Seine-Saint-Denis (93), le 24 avril 2023. © Louise Huet / RFI

Car hors de ce havre de paix, les femmes bénéficiaires sont dans une extrême précarité. La plupart dépendent des logements d’urgence du 115, sont dans l’attente de leurs papiers, et enchaînent les petits boulots au noir. Pour elles, leur hygiène menstruelle n’est pas toujours la priorité.

Le kit que Bintou récupère pour sa famille de quatre enfants ne lui tient « pas plus d’une semaine ». Alors, quand la jeune mère de 35 ans en vient à bout, elle passe au système D. « Quand je n’ai plus de couches pour mes enfants, je vais voir les voisins, je demande aux gens à l’hôtel social s’ils peuvent me dépanner », soupire-t-elle, emmitouflée dans sa doudoune blanche, les yeux fatigués, et cachée derrière ses mèches crépues de cheveux bruns.

Pour les serviettes hygiéniques qu’on nous donne, je laisse tout à ma fille de 12 ans qui a déjà ses règles. Quand je n'en n'ai pas assez, je mets des couches à la place.

Un Français sur trois limite sa consommation d’hygiène

Cette situation extrême, Bintou est loin d’être la seule à la vivre. En 2023, la précarité hygiénique n’est plus l’apanage des très précaires. D’après le baromètre “Hygiène et Précarité” de l'association Dons Solidaires, « l’inflation pousse un Français sur trois à renoncer à l’achat de certains produits corporels ». En cause : la hausse des prix des produits d'hygiène, qui ont bondi de 8,6% entre mars 2022 et 2023, selon le cabinet NielsenIQ.

Le prototype du contenu des kits d'hygiène distribués par l'association MaMaMa aux femmes bénéficiaires. © Louise Huet / RFI

Et pour les femmes, c’est la double peine. En un an, les boîtes de serviettes hygiéniques ont augmenté de 25 centimes, toute marque confondue. Pour les tampons, c’est 30 centimes de plus. Depuis 2020, l’association Règles Élémentaires estime que le nombre de personnes en situation de précarité menstruelle a doublé en France. « Aujourd'hui, 4 millions de personnes ne peuvent pas se protéger suffisamment durant leurs règles par manque de moyens ou par manque d’informations, et ont donc recours à des produits parfois dangereux », alerte Elena Gautier, une des responsables de Règles Élémentaires, qui agit contre le tabou des règles.

Coton, chiffon, tissus, vieux vêtements, papier journal, mouchoirs, papier toilette… autant de méthodes de remplacement dont s’emparent certaines, sans autre solution. « Ça m'arrive souvent de devoir garder des serviettes plus d'une journée parce que je n’en ai plus et que ça coûte trop cher. Ça me dégoûte, mais c’est comme ça », confie Eva, étudiante franco-marocaine de 21 ans, après une distribution organisée par l’association étudiante Cop’1 à Paris, où elle a pu récupérer un pack de serviettes hygiéniques.

« Je pouvais passer trois jours sans me doucher »

En plus, les conséquences d'une hygiène menstruelle inadéquate sont dramatiques. « L’usage de protections hygiéniques inadaptées ou conservées trop longtemps peut entraîner des irritations, des cloques, des infections vaginales ou urinaires, des mycoses, et jusqu’au choc toxique pour un tampon porté trop longtemps », détaille Sarah Peybale, infirmière lyonnaise.

Surtout, sans produits pour se laver, l’estime de soi est frappée de plein fouet. « Je pouvais passer deux à trois jours sans me doucher. J’étais obligée d’aller dans les douches publiques », raconte Assata, bénévole à MaMaMa. Pendant cinq ans, de 2005 à 2010, cette Camerounaise de 41 ans vivait dehors, à Aubervilliers.

Comme je n’avais pas accès aux produits pour les règles, je partais aux toilettes du centre commercial et je prenais du papier toilette pour en mettre dans ma culotte. J’avais honte, je me sentais sale.

Aujourd’hui, Assata s’en est sortie. Avec ses boucles d’oreille dorées et son large sourire, cette ancienne bénéficiaire d’associations est désormais responsable des bénévoles de MaMaMa. Depuis janvier 2022, elle vient tous les jours aider quelques heures à ranger le stock, confectionner les colis d’alimentation des nourrissons et préparer les kits d’hygiène pour d’autres femmes. Ceux dont elle aurait elle-même eu besoin, il y a plus de dix ans.

A gauche, Assata, responsable des bénévoles et ancienne bénéficiaire, à côté de Sara, en service civique, dans le local de MaMaMa, le 24 avril 2023. © Louise Huet / RFI

Sentiment de honte et auto-exclusion sociale

Comment garder confiance en soi quand tout nous rappelle que l’on est « sale » ? Pour Aline Bœuf, assistante-doctorante au département de sociologie de l’université de Genève, ce tiers de Français qui sacrifient sa consommation d’hygiène met en lumière une forme de violence de classe. « Les personnes les plus touchées sont les plus précarisées et stigmatisées au quotidien. On leur rappelle qu’elles ne correspondent pas aux normes sociales et qu’elles sont dans l’échec financier, corporel, et esthétique », argumente-elle. En plus de cela, « la souillure et la question de l’odeur sont des stigmates sociaux qui vous excluent sur le long terme. »

Règles Élémentaires se confronte justement à ces préjugés. Ce samedi après-midi, l’équipe de l’association installe son chariot à la sortie d’un supermarché, placarde ses affiches explicatives, et se poste à chaque coin des rayons pour inciter les clients à acheter, puis donner, des produits menstruels. Après trois heures, résultats des courses : 3000 protections hygiéniques récoltées, qui seront ensuite livrées à des associations partenaires, pour les redistribuer au public bénéficiaire.

Pour alpaguer les clients et les convaincre de donner des protections hygiéniques, l'équipe de Règles Elémentaires se place à la fois à l'entrée de ce supermarché parisien, et à la sortie pour réceptionner les dons, le 15 avril 2023. © Louise Huet / RFI

Car certaines de ces bénéficiaires mettent justement un point d’honneur à détenir suffisamment de protections menstruelles, qu’importe leurs revenus. « Les serviettes hygiéniques sont prioritaires pour moi. Je fais toujours en sorte d’en avoir assez, quitte à acheter moins de nourriture ou à sacrifier des repas. Même si je n’ai rien, je me dois d’être propre », lâche Aya*, assise sur un des canapés du local de MaMaMa, pendant qu'elle berce sa fille de dix mois et que son fils de sept ans se défoule dans l’espace dédié.

Dans son jean trop grand et sa grosse doudoune noire qu’elle serre contre elle, cette maman de 25 ans indique se rendre à l'association une fois par mois pour récupérer son colis et quelques extras. Pour ne pas délaisser ces femmes abîmées, l’équipe de MaMaMa met en effet un point d’honneur à proposer de temps en temps des cosmétiques et des vêtements neufs. « On veut permettre à la maman d’avoir accès à des produits que tout le monde a. Ça peut paraître futile mais c’est hyper important pour se reconnecter à son corps, se reconstruire et se sentir intégré à la société », pointe Sara, bénévole à MaMaMa. Le visage affaissé mais la tête haute, Aya l’assure : « La dignité de mon corps, c’est tout ce qu’il me reste. »

Enjeu de santé publique

Manquer de protections hygiéniques : un problème de santé publique majeur, qui selon les associations, peut aussi entraîner de graves inégalités au niveau scolaire et au travail. Car une fille sur deux a déjà loupé l’école à cause de ses règles en France, d’après une étude de l’ONG Plan International et OpinionWay en 2022. Et l’enjeu est loin de ne concerner que les femmes. « Pour toutes les petites filles qui vont avoir leurs règles chez leurs papas. Ce serait bien qu’ils sachent en parler, qu’ils puissent répondre aux questions, qu’ils aient des poubelles à disposition », suggère Elena Gautier.

Pour Aline Bœuf, si une adolescente sur trois a honte d'avoir ses règles et si ces dernières disposent de si peu d'informations sur l'hygiène menstruelle, c’est parce que le regard de la société sur le corps des femmes est intransigeant.

Il y a toujours autant d’injonctions contre les femmes à la propreté, à avoir un corps lisse et maquillé, à gommer les défauts, à cacher les poils, les pores, le sang. Et ça installe une logique d’inconfort avec ses propres odeurs, ses déjections et son flux menstruel. Certaines peuvent aller jusqu'à développer une sorte de rancune vis-à-vis de leur statut de femmes. - Aline Bœuf

Ainsi, en plus des collectes, Règles Elémentaires imagine de possibles solutions de longue durée : l’installation de distributeurs de tampons et serviettes dans les écoles, la mise en place d’un chèque annuel « précarité menstruelle » pour les plus démunies. Ou encore, la gratuité des protections pour les 4 millions de personnes concernées.

Le gouvernement français s'empare doucement du sujet. Pour l'heure, il a plutôt misé sur le remboursement, et non la gratuité. Le 6 mars dernier, la Première ministre Elisabeth Borne a en effet annoncé que les protections réutilisables en pharmacie seront remboursées pour les moins de 25 ans, à partir de 2024. Une « très bonne nouvelle » pour Règles Elémentaires, qui reste toutefois prudente quant aux conditions d'application de la mesure. « C'est bien évidemment insuffisant, mais à chaque petit pas gagné, il faut se réjouir. » En plus d'agir en faveur du pouvoir d'achat, l'association ne cesse de le répéter : l'essentiel est avant tout de « continuer sans relâche à informer et à sensibiliser, les femmes comme les hommes, pour briser l'omerta autour des règles. »

*Les prénoms ont été modifiés

À lire aussi : Congé menstruel en France: bientôt une proposition de loi, les associations mitigées

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne