France: le triple coup politique des Républicains sur la question de l'immigration

En France, alors que l'exécutif cherche toujours un compromis, les Républicains peaufinent leurs propres propositions sur l'immigration. Une proposition de loi doit être déposée cette semaine au Sénat et à l'Assemblée avec tout un tas de mesures très fermes. Des mesures qui ont peu de chance d'être votées en l'état à l'Assemblée, faute de majorité, mais qui permettent aux LR de marquer des points.

L’organisation d'un référendum sur la question de l’immigration, le rétablissement du délit de séjour irrégulier ou encore la suppression de quasiment toutes les aides sociales pour les étrangers en situation irrégulière… Voici ce que l’on peut retrouver dans le projet de loi immigration soumis par les Républicains, rapporte Pierrick Bonno du service politique de RFI.

Après l'épisode désastreux de la réforme des retraites, les LR devaient trouver la parade pour rebondir. C'est chose faite, selon eux. « Ça percute ! On fait des propositions et on existe à nouveau politiquement », se réjouit d'ailleurs un député de droite.

Pression sur la majorité

Pour Éric Ciotti et les Républicains, le coup est triple. Ces propositions très à droite embarrassent d’une part la majorité, car elles mettent la pression sur l'exécutif qui cherche à tout prix un compromis avec LR pour faire adopter son propre projet. Et cela fonctionne ? Ce dimanche, selon le ministère de l’Intérieur, le gouvernement se dit prêt à durcir son dispositif de régularisation des travailleurs sans papiers dans les métiers en tension pour tenter d'obtenir un compromis avec LR sur le texte immigration.

Une main tendue du gouvernement qui intervient après deux interviews dimanche de la Première ministre Elisabeth Borne et de Gérald Darmanin sur ce sujet en souffrance depuis plusieurs mois. L’exécutif souhaite parvenir à un examen du texte cet automne, une fois les élections sénatoriales passées, pour une adoption à la fin de l'année.

« Les électeurs ne sont pas dupes »

Bénéfice aussi pour les LR : leur initiative empiète également sur les plates bandes de l'extrême-droite et du Rassemblement national, car des idées telles que le référendum ou la suppression des prestations sociales pour les clandestins ressemblent étrangement à celles de Marine Le Pen. « Ils essayent de se refaire une virginité en parlant comme nous », raille un cadre du RN selon qui « les électeurs ne sont pas dupes ».

Ce contre-projet, enfin, aura au moins eu le mérite de rassembler tous les LR derrière un thème fédérateur, du moins pour le moment, car certains députés ont moyennement apprécié de ne pas être associés à l'initiative et dégaineraient bien leurs propres propositions. Au risque de torpiller la contre-offensive politique.

