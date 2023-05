France: Emmanuel Macron recadre Élisabeth Borne après ses propos sur le RN

En France, le conseil des ministres s’est tenu ce mardi 30 mai à l’Élysée. L’occasion choisie par le chef de l’État pour recadrer sa cheffe du gouvernement après la sortie d’Élisabeth Borne sur le Rassemblement national.

« Vous n'arriverez pas à faire croire à des millions de Français qui ont voté pour l'extrême droite que ce sont des fascistes. Attaquer le RN avec des mots des années 1990, ça ne marche pas ». Ces propos sortent de la bouche d’Emmanuel Macron, selon plusieurs médias, deux jours après que sa Première ministre a qualifié le Rassemblement National d’héritier du maréchal Pétain sur Radio J.

La majorité divisée sur le RN

« Il faut les décrédibiliser par le fond et les incohérences », aurait ajouté le chef de l’État. Et il a raison selon Marc Ferraci, député Renaissance : « Il y a d'autres manières de combattre le Front national et l'extrême-droite »

Mais au sein de la majorité, il y a débat. Le député MoDem, Erwan Balanant, est plutôt d’accord avec la Première ministre. « Moi, je le combats de façon impitoyable tout le temps en rappelant leurs origines, en rappelant leurs propositions. Il ne faut pas calmer le jeu avec le Rassemblement national. »

Pendant ce temps, le Rassemblement National compte les points et se frotte les mains. « Ils ne sont pas plus en train de se demander comment améliorer la vie des Français. Ils ne sont plus en train de se demander comment sauver la France. Ils sont en train de se demander comment ils vont survivre au raz de marée que représente surement le Rassemblement national », pointe Laurent Jacobelli, porte-parole du parti, au micro de Pierrick Bonno du service politique de RFI.

Un recadrage rendu public alors qu’Emmanuel Macron semble décidé à reprendre la main après l’épisode désastreux de la réforme des retraites.

