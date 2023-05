Abrogation de la retraite à 64 ans en France: plusieurs scénarios mais peu d'espoir de vote

La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale examine depuis ce mercredi matin une proposition de loi du groupe centriste indépendant Liot qui vise à abroger le report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Mais la majorité et ses alliés semblent décidés à tout faire pour empêcher un vote lors de l'examen en séance prévu le 8 juin. Alors, cette proposition a-t-elle seulement une chance d'être débattue dans l'hémicycle ? C'est mal parti ce matin.

L'examen qui a débuté ce 31 mai au matin en commission des affaires sociales est en quelque sorte un pré-examen du texte, avant l'examen en séance plénière. Ils sont 73 députés et ils vont réécrire le texte déposé par le groupe Liot, en prévision de son examen dans l'hémicycle. Le camp présidentiel et les LR, à eux deux, ont la majorité en commission. Et ils ont tout simplement décidé ce matin de supprimer l'article 1 qui prévoit l'abrogation du report de l'âge légal de départ à 64 ans. La proposition de loi a donc été vidée de sa substance.

Première manche remportée par la majorité

Mais les oppositions ont plus d'un tour dans leur sac. Et sont bien décidées à jouer avec le règlement de l'Assemblée. Première possibilité, et c'est ce qui se passe depuis la mi-journée : les oppositions tentent d'empêcher par tous les moyens, notamment l'obstruction, un vote sur l'ensemble de la proposition de loi en commission, d'ici à ce soir. Ce qui aurait pour effet d'envoyer le texte initial en séance le 8 juin avec ce fameux article 1 donc. Deuxième possibilité : réintroduire l'abrogation de l'âge de départ à la retraite à 64 ans dans le texte par un amendement, d'ici au 8 juin. La présidente de l'Assemblée Yaël Braun-Pivet pourrait alors décider toute seule de déclarer l'amendement irrecevable et donc empêcher le vote dans l'hémicycle.

Impossibilité de créer des dépenses non compensées

Car il y a une chose qui est interdite pour les députés, quand ils rédigent un texte de loi. C'est de créer des dépenses supplémentaires non compensées. Or, et c'est l'argument principal de la majorité depuis le début, revenir à la retraite à 62 ans, c'est créer au moins 15 milliards d'euros de dépenses supplémentaires. Alors certes, le groupe Liot propose d'organiser une grande conférence sociale pour trouver l'argent nécessaire, mais cela ne convainc personne dans le camp présidentiel. Visiblement sous la pression de Matignon, Yaël Braun-Pivet a d'ailleurs déjà dit qu'il ne devait pas y avoir de débat et que cette proposition était clairement inconstitutionnelle. On imagine ce que serait donc sa décision. Et puis, les députés Renaissance le claironnent depuis plusieurs semaines : si jamais le texte était finalement voté à l'Assemblée, le Sénat le rejetterait et en dernier recours, la proposition serait retoquée par le Conseil constitutionnel, dont le rôle est, comme son nom l'indique, de juger la constitutionnalité des textes de loi. Ce qui fait dire à un ministre, très serein, que cette proposition n'a aucune chance d'aboutir : « tirer un trait sur 15 milliards d'euros de recettes, cela n'existe pas », selon lui.

Un baroud d'honneur pour les oppositions

Si ce texte n'aboutit pas, d'autres groupes pourront toujours déposer des textes similaires pour demander l'abrogation du report légal de l'âge de départ à la retraite, mais ils connaîtraient très certainement le même destin. Les syndicats, de leur côté, appellent les salariés à participer massivement à une quatorzième journée de mobilisation le 6 juin, la semaine prochaine. Mais la mobilisation était en baisse lors des dernières journées. Bref, le pari du gouvernement de voir le mouvement s'essouffler semble en passe d'être gagné. Ce qui fait dire à la patronne des députés RN Marine Le Pen que si les Français sont opposés à la réforme des retraites, la prochaine échéance, c'est 2027. En d'autres termes, la bataille des retraites est perdue et si les électeurs veulent l'abrogation, il faudra voter pour elle à la prochaine présidentielle.

