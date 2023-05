Composition des produits hygiéniques: un décret «très décevant» pour les associations

Le 1er juillet prochain en France, un décret prévoit d’imposer aux fabricants de serviettes et de tampons d’afficher les composants de leurs produits sur les emballages ou les notices. Sauf que pour les associations qui se mobilisent depuis des années pour exiger plus de transparence, la version finale du texte « est complètement vidée de sa substance », et apparaît comme « une marche arrière ».

Publicité Lire la suite

Il s’agissait d’une promesse de l’ancien ministre de la Santé, aujourd’hui porte-parole du gouvernement français, Olivier Véran. « Chaque femme saura ce qu’il y a dans son tampon ou sa serviette », promettait-il en mars 2022. L’idée initiale : mettre fin à l’opacité qui règne sur la composition des protections menstruelles, afin de préserver la santé des femmes.

L'ex-ministre garantissait l’inscription de « tout ce qui compose les tampons, les serviettes hygiéniques et les coupes menstruelles » sur les emballages. Des informations exhaustives qui devaient figurer de manière « indélébile, visible, compréhensible et en langue française », selon les propos d'Olivier Véran, dans Libération, l’année dernière.

Un an plus tard, ce décret va enfin voir le jour. Le JDD en révélait les contours ce samedi 27 mai. Et comme le constatent plusieurs associations, le gouvernement semble avoir revu ses ambitions à la baisse.

Un décret qui suscite « l’indignation »

Après des allers-retours en 2022 entre les services de l’État et les trois associations (Règles Elémentaires, la Fondation des Femmes, et le collectif Georgette Sand) qui militent auprès du gouvernement sur cette question depuis 2020, le texte final du décret a en effet de quoi décevoir les consommatrices.

Car, subtilité : ce futur décret ne mentionnera que l’obligation d’afficher les substances ajoutées « intentionnellement » par les fabricants, c’est-à-dire les parfums ou les encres. « Il n’y aura pas de liste complète de toutes les substances qu’on peut retrouver dans les protections, notamment des produits toxiques, contaminés, qui sont par exemple présents dans les matières premières. C’est une énorme déception pour nous », regrette Laury Gaube, directrice de la communication de l’association Règles Elémentaires.

Autre point « aberrant » : les industriels pourront intégrer la liste des ingrédients sur la notice à l’intérieur des paquets, et non sur l’emballage extérieur. « La volonté du décret devait être de permettre aux consommateurs de faire un choix éclairé au moment de l’achat, et de pouvoir comparer les produits. Aujourd’hui, c’est impossible. La personne ne se rendra compte qu’une fois qu’elle ouvre le paquet que la protection contenait en réalité des produits dangereux », abonde Laury Gaube.

Le périmètre d’application sera lui-aussi réduit, puisque d’après les indications du JDD, les protections textiles, c’est-à-dire les culottes menstruelles lavables, seront dispensées de cette obligation. Encore une fois, c’est la douche froide pour les ONG. « Il faut au moins 80% de fibres textiles pour qu’un produit soit qualifié de produit textile. Et c’est le cas des tampons et des serviettes. Donc il y a, en plus, le risque que certains fabricants invoquent cet argument et soient exempts d’inscrire la composition », alerte Règles Elémentaires. À l’heure actuelle, aucune règlementation autour du marché des protections lavables n’est en vigueur, alors que l’engouement pour ces produits continue de prendre de l’ampleur.

Un « désintérêt » pour le sujet des règles

À l’occasion de la journée mondiale de l’hygiène menstruelle, dimanche 28 mai, les trois associations réunies ont donc lancé la campagne #AfficheTaCompo. Le tout accompagné d’une pétition, intitulée « Pour une vraie transparence sur la composition des protections périodiques », qui comptabilise à ce jour plus de 11 000 signataires. L’objectif : alerter l’opinion publique sur cet enjeu de santé publique et inciter le gouvernement à proposer un décret davantage ambitieux.

Aujourd’hui avec la @Fondationfemmes et @Georgette_Sand on lance une pétition #affichetacompo pour ne plus se poser de question sur la composition de nos protections ❌ c’est fou d’en être encore là en 2023 non ? pic.twitter.com/eXBRbDTsAW — Règles Élémentaires (@RElementaires) May 28, 2023

Comme le rappelle Règles Elémentaires, les personnes menstruées utilisent en moyenne « 10 000 tampons et serviettes pendant les règles au cours d’une vie », soit « 4 milliards de protections chaque année ». En 2017, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) relevait dans un rapport la présence de « résidus chimiques », de pesticides ou d’hydrocarbures dans plusieurs marques de tampons et de serviettes.

Un manque criant d’informations sur les composants des produits menstruels que Règles Elémentaires interprète comme un désintérêt pour le sujet de la part des pouvoirs publics, des chercheurs et des fabricants. D’autant plus qu’à ce jour, aucune étude n’a apporté de conclusion concrète sur l’impact de ces substances. « Il n’y a pas de recherche sur le sujet parce qu’il n’y a pas d’informations transparentes sur les compositions. C’est une boucle infernale qui montre que le tabou des règles est toujours aussi présent », s’indigne Laury Gaube.

Classer les produits menstruels en fonction de la qualité

Au-delà de la composition brute des paquets, « l’idée est aussi de permettre aux consommateurs de pouvoir déchiffrer quels ingrédients sont dangereux ou non pour la santé. » Pour cela, les trois associations imaginent qu’une fois la liste des substances rendue publique, des applications, à l'instar de Yuka, pourraient scanner les protections périodiques et, à terme, « proposer un système de notation pour classer les produits en fonction de leur qualité, comme on le fait déjà pour la nourriture ou les cosmétiques », avance Laury Gaube.

Règles Elémentaires, la Fondation des Femmes, et le collectif Georgette Sand continuent d’espérer des mesures à la hauteur de leurs espérances. Dans l’idéal, un décret qui réussirait à contraindre les fabricants à avoir une composition complète et accessible sur les paquets, pour ensuite permettre de mener des analyses sur les effets de ces ingrédients. Et enfin, empêcher les plus nocives tout en promouvant des fabrications de protections périodiques plus éthiques.

À lire aussi : «Je mets des couches à la place»: face à la précarité menstruelle, certaines femmes sont contraintes au système D

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne