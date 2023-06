France: le dossier des retraites enflamme encore l'Assemblée nationale

La commission des Affaires Sociales de l’Assemblée nationale examinait ce mercredi 31 mai la proposition de loi demandant l’abrogation de la réforme des retraites. Un texte que le camp présidentiel était bien décidé à saborder. Ce qu’il est finalement parvenu à faire, mais au prix d’une nouvelle vive bataille avec les oppositions.

Publicité Lire la suite

Dès les premières minutes de réunion, le ton monte et les éclats de voix parviennent jusque dans les jardins de l’Assemblée. Méthodiquement, l’alliance présidentielle, avec l’appui des LR (Les Républicains), vide de sa substance la proposition de loi soutenue notamment par la Nupes qui, après avoir vu des centaines de ses amendements supprimés, décide de quitter les débats.

« Ils ont outrepassé le règlement de l'Assemblée nationale pour arriver à leurs fins et ne pas perdre un vote. Donc, la seule arme qui nous est restée aujourd'hui est de partir de cette commission pour en dénoncer le caractère factice », explique Sandrine Rousseau, députée écologiste.

Les éclats de voix de l’examen de la ppl LIOT à la commission des affaires sociales s’entendent de dehors 😬 #DirectAN pic.twitter.com/BM7TRRkWMO — Aurélien Devernoix (@aureldevernoix) May 31, 2023

Le groupe indépendant Liot, qui portait le texte, est tout aussi outré, à l’image de son président Bertrand Pancher : « C'est mon 4e mandat de parlementaire, je n'ai jamais vu autant de tentatives de bordélisation du fonctionnement de l'Assemblée nationale par la majorité. »

Mais la présidente du groupe Renaissance, Aurore Bergé, défend pied à pied la stratégie du camp présidentiel : « Nous sommes dans le respect strict de nos institutions, de la Constitution, de nos règles de droit et de notre fonctionnement. » Et renvoie la responsabilité du chahut à la Nupes : « Nous avons subi des menaces, des intimidations, des insultes, des manœuvres, des manigances. Et nous avons juste répondu par la démocratie, c'est-à-dire un vote. » Un vote qui a donc été favorable au camp Macron. La principale disposition du texte, l’abrogation de la réforme des retraites, a été supprimée.

Appel à la mobilisation le 6 juin

Un revers de plus pour les oppositions dans la bataille des retraites, mais celles-ci veulent poursuivre la bataille à plus ou moins long terme. Charles de Courson veut encore y croire. Sa proposition de loi a encore une chance d’être votée en séance publique dans une semaine. Mais le député Liot n’est plus maître du destin de son texte, qui pourrait être déclaré irrecevable par la présidente de l’Assemblée Yaël Braun-Pivet : « Si elle fait cela. Elle créera un précédent qui peut tuer toutes les propositions de loi, y compris celles de la majorité du moment. »

Du côté de la Nupes, on espère que la mobilisation sociale du 6 juin à l’appel des syndicats mettra sous pression Yaël Braun-Pivet. « Le 6 juin, nous aurons besoin d'une pression populaire maximale pour faire en sorte que la présidente de l'Assemblée ne dégaine pas un prétexte et nous empêche de débattre, de voter cette loi », appelle Mathilde Panot, présidente du groupe Insoumis.

Mais un député communiste le reconnaît, les chances sont minces, il faut donc penser à la suite, et vite, car le Rassemblement National, encore une fois sorti épargné de la virulente bataille à l’Assemblée, continue d’avancer ses pions. « Je crains que pour les Français, il n'y ait plus qu'une seule espérance, ce soit le vote et l'arrivée de Marine Le Pen en 2027 qui reviendra (sic) sur cette proposition injuste », assure Laure Lavalette, députée RN.

Mais qui sait, l’abrogation de la réforme des retraites pourraient intervenir avant 2027. Plusieurs groupes d’opposition ont en effet annoncé leur intention de présenter de nouvelles propositions de loi en ce sens dès le mois de septembre 2023.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne