La France veut investir 340 millions d’euros pour développer les métiers d’art et d’artisanat

Le gouvernement a annoncé mardi 30 mai investir 340 millions d'euros sur trois ans pour développer les métiers d'art, pour mieux les structurer et surtout y attirer des jeunes. Joaillerie, orfèvrerie, ébénisterie ou encore tannerie : la France recense 281 différents métiers de l’artisanat, un secteur essentiel pour l'industrie du luxe, l'architecture ou encore la conservation du patrimoine. Mais après des années de délestage, les savoir-faire se perdent. Le plan vise à soutenir un secteur qui pèse 19 milliards d'euros et compte 60 000 entreprises.

Les ministres françaises des Petites et moyennes entreprises, de l'artisanat et du Tourisme Olivia Grégoire (à gauche) et celle de l'Éducation supérieure et la recherche Sylvia Retailleau, après un conseil des ministres au palais de l'Élysée à Paris, le 24 mai 2023.

Sans eux, l'industrie française du luxe n'existerait pas et la conservation du patrimoine serait impossible : les dizaines de milliers de professionnels, artistes et artisans des métiers d'art forment une filière d'excellence dont le savoir-faire est plébiscité à l'étranger. Seulement, les difficultés sont nombreuses, les compétences se perdent et les vocations se font rares.

Bénédicte Epinay, déléguée générale du Comité Colbert qui regroupe la filière du luxe français, se félicite donc de l'intérêt porté à ces métiers : « C'est un peu le parent pauvre des politiques publiques. C'est vrai que quand on parle de ce qui marche en France, on a souvent l'occasion d'entendre parler des industries, mais très peu des métiers d'art. Ces métiers avaient besoin que l'on mette l'éclairage sur eux, qu'on repense les formations, et puis, pour les plus petits, que l'on soutienne la recherche, car quand vous êtes un artisan isolé, vous n'avez pas toujours les moyens de réfléchir aux matériaux de demain, alors que la période le demande. »

Une partie des efforts sera consacrée à sensibiliser les collégiens et les lycéens à ces métiers. Car chaque année, la filière a besoin de 20 000 artisans et peine à les trouver.

