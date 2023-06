FOCUS

JO 2024: le Prisme, le premier bâtiment inclusif sportif à Paris

Rugby, football ou basket en fauteuil, ping pong, tir à l'arc, escalade, escrime, danse mais aussi pôle médical et de recherche. Six mois après la pose de la première pierre, le Pôle de référence inclusif sportif métropolitain (Prisme), inclut dans le même lieu des équipements pour valides et personnes en situation de handicap. Un site unique en Europe de plus de 13 000 mètres carrés implanté en banlieue Nord de Paris.

Audio 00:26

Le futur pôle de référence inclusif sportif métropolitain dédié aux parasports pour les Jeux de Paris. © Sylvie Koffi / RFI

Texte par : Sylvie Koffi