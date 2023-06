France: vers deux nouveaux porte-avions pour remplacer le Charles de Gaulle?

C’était le dernier jour ce jeudi 1er juin des débats à l'Assemblée nationale sur le projet de loi de programmation militaire pour la période 2024-2030. Si le lancement d'un nouveau porte-avions pour remplacer le Charles de Gaulle est acté, les députés ont néanmoins proposé un amendement afin de lancer des études pour évaluer la possibilité d'en construire un second.

Publicité Lire la suite

« Les porte-avions, c'est comme les gendarmes ça va par deux », plaisantait le président Jacques Chirac. Une boutade pour rappeler que les périodes d'entretien de ces navires sont si longues qu'il en faut deux pour assurer une permanence à la mer. Ce format à deux porte-avions, la Marine nationale ne l'a pas connu depuis quatre décennies.

Seulement, pour des raisons budgétaires, la Marine a dû se contenter du seul Charles de Gaulle. Mais puisque les premières tôles du porte-avions de nouvelle génération seront assemblées dans trois ans, les députés aimeraient savoir combien coûterait un second.

Car c'est maintenant qu'il faut y penser pointe le député de la 2e circonscription du Finistère (Brest), Jean-Charles Larsonneur, auteur de l'amendement. « C’est un signal fort que l’Assemblée nationale a voulu envoyer à la fois à l’exécutif, mais aussi au reste du monde, pour dire que nous avons une ambition, dans un contexte stratégique de plus en plus dégradé, et pour dire : “Au fond, réfléchissons, un deuxième porte-avions, ça coûte à peu près moitié moins cher qu’un seul”, explique t-il au micro de Franck Alexandre. Et c’est bien tout l’enjeu de cet amendement qui ouvre la possibilité de se donner encore le choix de le faire dans quelques années. Parce qu’il y a au fond une date butoir, autour de 2028 – 2030, où, si on n’enchaîne pas sur un deuxième porte-avions, un sistership, comme on dit, il sera trop tard pour le faire, et ce n’est pas ça l’enjeu. L’enjeu, c’est qu’il y ait aussi quelques économies d’échelle. »

Les économies d'échelle pourraient atteindre 30 à 40 % du coût total d'un porte-avions. Reste à savoir ce qu'en diront les sénateurs qui vont désormais examiner la loi de programmation militaire.

► À lire aussi : Nouveau porte-avions: «Tout le monde a bien compris la valeur de cet outil»

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne