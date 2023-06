France: une nouvelle résidence sociale pour remplacer l'emblématique foyer Bara à Montreuil

REPORTAGE

La nouvelle résidence sociale au 18 rue Bara, à Montreuil, dans l’est de Paris, est inaugurée ce samedi. Le foyer Bara est emblématique et historique pour les travailleurs immigrés puisqu’il a accueilli pendant 60 ans des milliers de Maliens ayant immigrés en France.

Le foyer Bara, c'est l'histoire du combat pour un logement digne. Aujourd'hui, depuis un mois, ce sont 160 personnes qui sont relogées individuellement dans des studios tout équipés. Le foyer est un immeuble de cinq étages flambant neuf. Un nouveau départ pour les anciens résidents : « Voilà les changements rue Bara, on est satisfaits. On est venus, on est très heureux. On est au paradis quoi ! »

À l'ancien foyer Bara, ils étaient 526 et même plus. L'ensemble de ces travailleurs étaient relogés dans cinq résidences à Montreuil et à la rue Bara. Le maire communiste de Montreuil est ici chez lui, assis sur le lit d'un des 160 résidents. C'est lui qui avait déclaré le bâtiment du foyer inhabitable, lui aussi qui avait réquisitionné un bâtiment de l'État dans l'attente de cette reconstruction. « C’était totalement indigne. Il y avait des cafards. Et moi, ce qui m’avait frappé quand je suis venu dormir, c’est qu’il y avait même des gens qui dormaient dans les couloirs, sous les boites aux lettres. Au fur et à mesure, il y avait eu de grandes dégradations de ce foyer. La situation était devenue dangereuse, insalubre et très dure. Et là, par contraste, on est dans de vrais logements, dans quelque chose de beau », se réjouit Patrice Bessac.

Reconstruire une résidence rue Bara

Pour le maire communiste de Montreuil, il était important que « le foyer de la rue Bara reste rue Bara » et « qu’on reconstruise à l’endroit même de ce qui est la porte d’entrée historique de l’immigration malienne en France ». « Souvent les gens, avant de connaître la tour Eiffel, savaient où était la rue Bara. C’était le lieu où on se retrouvait pour retrouver le lien avec la communauté et pour, peut-être, faire les premiers pas dans le parcours d’immigration », resitue le maire de Montreuil. « Parfois, je crois que Montreuil a une France d’avance, parce que nous avons une manière non haineuse, non rageuse de résoudre nos problèmes », martèle l’élu.

Avec ce nouverau bâtiment, Nathalie Paganardi, responsable de l'hébergement, estime que maintenant, les gens ici « sont plus heureux ». « Au déménagement, ils m’ont sauté dans les bras. Déjà, ils retrouvent leur ancien site et en plus, ils sont tous seuls dans leur chambre, avec une cuisine. C’est merveilleux de les voir sourire de nouveau. Ils attendaient cela depuis tellement longtemps ». Le coût des travaux de la résidence Bara est de plus de 11 millions d'euros.

« Nous gardons toujours la même solidarité avec les gens de Montreuil » Toumani Traore, délégué du foyer Bara et porte-parole, au micro de RFI : « C’est un hôtel cinq étoiles pour nous. Il y a eu beaucoup de hauts et de bas. Le foyer a été construit : 5 étages, des chambres individuelles... C’est nickel. On a même des sanitaires, des douches, etc... Ce ne sera plus comme avant parce qu’avant les lits étaient superposés et là ce sont des chambres. Mais nous gardons toujours la même solidarité avec les gens de Montreuil qui nous ont soutenus et qui sont toujours venus nous aider quand on en avait besoin. On ne peut plus faire de commerce comme avant, ce n’est pas le même mode de vie. Ça a changé. C’est un nouveau départ parce qu’après 50 ans, il faut que le foyer Bara change ».

