Crise du logement en France: le gouvernement dévoile des mesures qui déçoivent le secteur

Le gouvernement détaille ce lundi 5 juin 2023 son plan pour désamorcer le « risque de bombe sociale » que constitue la crise du logement, sans convaincre les professionnels du secteur.

Publicité Lire la suite

Ce plan est tiré des discussions du Conseil national de la refondation (CNR), série de consultations thématiques dont la Première ministre Elisabeth Borne a conclu le volet logement ce lundi à 17h30.

Sans attendre, Matignon en a dévoilé l'essentiel dès dimanche 4 juin dans la soirée. Le plan gouvernemental affiche cinq objectifs : favoriser l'accession à la propriété et à la location, soutenir la production et la rénovation de logements sociaux, relancer la construction et amplifier la rénovation énergétique du parc privé. Sur les sujets sensibles, telle la refonte de la fiscalité des meublés touristiques, accusée d'aggraver la crise, de grands chantiers vont par ailleurs être « ouverts », a assuré Matignon.

EN DIRECT | Discours de clôture de la Première ministre @Elisabeth_Borne du Conseil national de la refondation Logement aux côtés d’@OlivierKlein93, Ministre délégué à la Ville et au Logement et de François @bayrou, Haut-Commissaire au Plan. https://t.co/CiISFkiUmV — Gouvernement (@gouvernementFR) June 5, 2023

Parmi les 14 mesures de ce plan : il y a notamment la prolongation du Prêt à taux zéro (PTZ). Il devait prendre fin en cette année 2023. Il sera finalement maintenu jusqu'en 2027. Mais les maisons neuves individuelles seront désormais exclues du dispositif. Autre mesure pour aider les Français à investir : le maintien de la mensualisation de la révision du taux d'usure jusqu'à la fin de l'année. L'objectif est d'éviter le blocage des dossiers de prêts immobilier.

Matignon entend aussi développer le « bail solidaire réel » qui permet d'acquérir un logement sans être propriétaire du foncier pour acheter à moindre prix. Pour cela, les plafonds de ressources seront revus à la hausse. En revanche, pas d'encadrement des prix du foncier. L'une des propositions fortes issues des débats du Conseil national de la refondation.

Pour les locations : le gouvernement élargit des mesures existantes : la caution délivrée par Action logement et le dispositif « logement locatif intermédiaire » à la clef, des habitations à loyers modérés sans être sociales. Une enveloppe supplémentaire de 160 millions d'euros sera aussi débloquée sur cinq ans pour aider les personnes mal logées à accéder à un logement pérenne.

Ce plan sera en partie financé par l'arrêt du dispositif Pinel en 2024. Cette mesure qui octroie réductions d'impôt pour des investissements locatifs est jugé inefficace.

Déception du secteur du logement

Avant même la prise de parole d'Elisabeth Borne, les professionnels du logement n'ont pas caché leur déception. « Après sept mois de travail et plus de 200 personnes à l'œuvre, la FFB attendait un électrochoc. C'est une déception ! Quasiment aucune des propositions faites par le secteur n'a été retenue », a fustigé le président de la Fédération française du bâtiment, Olivier Salleron. « J'ai du mal à comprendre le lien entre l'engagement qu'ils annoncent et des mesurettes voire des engagements extrêmement vagues », a souligné auprès d'Emmanuelle Cosse, présidente de l'Union sociale pour l'habitat, qui représente les bailleurs sociaux. La Fédération française des constructeurs de maisons individuelles (FFC) estime pour sa part qu'en supprimant le PTZ pour la maison neuve, le gouvernement signifie que cette dernière « est réservée aux plus riches, à une élite ».

Anticipant les critiques, l'entourage de la Première ministre soulignait dimanche que « ce n'est pas en une fois que l'on résout l'intégralité de la politique du logement ». Il assurait cependant appuyer « un peu sur tous les leviers » et agir à la fois sur les volets structurel et conjoncturel de la crise.

Du côté politique, Les Républicains, qui notamment ont organisé une conférence sur le logement la semaine dernière, promettent de pousser leurs propositions à l'Assemblée nationale. Car celles du gouvernement ne sont pas à la hauteur selon le député LR Thibault Bazin, contacté par Pierrick Bonno, du service politique de RFI. « Ça ne va pas du tout dans le bon sens. Je dirais même pire, on recule, insiste le député. On attendait des mesures pour relancer la construction et c'est tout l'inverse. Les mesures sont très inquiétantes, donc on va mener la bataille pour relancer la construction, la rénovation. »

Selon le député La France Insoumise (LFI) et président du groupe d'étude sur le logement à l'Assemblée Nationale, William Martinet, les propositions ne sont pas à la hauteur et notamment sur la question de l'investissement public. « Les attentes étaient énormes et je crois que le gouvernement est malheureusement passé totalement au travers [...]. Il aurait absolument fallu un investissement public massif », déclare William Martinet à Aurélien Devernoix, du service politique de RFI.

>> À lire aussi : Débat du jour - France : le logement est-il une «bombe sociale» ?

(Et avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne