Nouvelle-Calédonie: les indépendantistes acceptent de discuter de l'élargissement du corps électoral

Un accord est-il en vue en Nouvelle-Calédonie, où les discussions sur l’avenir du pays s’enlisaient, depuis le référendum contesté sur l’indépendance de décembre 2021 ? Dimanche soir, à l’issue de trois jours de rencontres à Nouméa, le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer a assuré qu’un pas avait été franchi : les indépendantistes auraient donné leur accord pour discuter de l’épineuse question du corps électoral.

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin et le président du Congrès et indépendantiste, Roch Wamytan, le 2 décembre 2022.

Avec notre correspondante à Nouméa, Charlotte Mannevy.

Qui votera l’an prochain aux élections provinciales prévues en mai 2024 ? C’est peu dire que la question divise la société calédonienne. Et pourtant, Gérald Darmanin l’assure, le sujet est désormais sur la table. « Chacun, désormais, est d'accord pour discuter de l'ouverture du corps électoral pour les élections provinciales l'année prochaine, afin qu'on puisse rentrer dans ce corps électoral des gens qui sont nés en Nouvelle-Calédonie, de parents Calédoniens. Ce qu'il se passe aujourd'hui est tout à fait illogique. Et puis aussi que des gens qui restent depuis un certain temps en Nouvelle-Calédonie puissent voter pour leurs responsables provinciaux par exemple, donc un déblocage sur le corps électoral, c'est une très bonne chose », a déclaré le ministre.

Mais pour les indépendantistes, ouvrir le corps électoral, c’est bouleverser les équilibres politiques, sans compter que des droits, comme l’accès à certains emplois, sont attachés à cette citoyenneté. Alors Roch Wamytan, président du Congrès et membre de la délégation indépendantiste, se montre beaucoup plus prudent : « On est encore loin d'un accord sur le corps électoral. Nous avons juste signalé au ministre notre intention d'en discuter sans donner des positions fermes et définitives sur la question d'un corps électoral, glissant ou pas. Nous ne perdons pas notre perspective - que nous rappelons à chaque fois au ministre - qui doit nous mener à un moment donné la souveraineté de notre pays. »

Pour le gouvernement, le temps est compté, un « grand accord » sur un futur statut du territoire ou a minima un « petit accord » sur le corps électoral doit être trouvé d’ici septembre pour permettre la modification, dans les temps, de la Constitution. Faute de quoi, Gérald Darmanin l'assure, le gouvernement prendra ses responsabilités et légiférera unilatéralement.

