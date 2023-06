France: en visite en Normandie, Macron espère bien laisser la réforme des retraites derrière lui

Les opposants à la réforme des retraites vont défiler pour la 14ᵉ fois en France. Une nouvelle journée de mobilisation dont l’exécutif espère qu’elle sera la dernière. Emmanuel Macron sera lui en Normandie, dans le Calvados, pour commémorer le 79ᵉ anniversaire du débarquement, avec à ses côtés Elisabeth Borne.

Avec notre envoyée spéciale à Caen, Valérie Gas

Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ensemble pour commémorer le débarquement, un bon moyen de donner, sous le ciel bleu de Normandie, l’image d’un couple exécutif sans nuages et évacuer les rumeurs de mésentente auxquelles le président a essayé de tordre le cou. « Ce qu’on a voulu créer avec la Première ministre n’est même pas de la littérature, mais du clapotis. On crée en quelque sorte des bulles de savon et il n’y a même plus de mousse », a-t-il lancé.

Emmanuel Macron veut apparaître au-dessus des polémiques dans le rôle du président qui célèbre le passé pour mieux projeter le pays dans l’avenir alors que dans les rues, c’est encore l’opposition à sa réforme des retraites qui va mobiliser les Français. Emmanuel Macron en prend acte : « C’est normal que les oppositions puissent s’exprimer ».

Mais l’objectif du président est de passer à l’étape d’après. « La mission qui est la mienne, c’est de continuer de rassembler de manière la plus large possible pour avancer », assure-t-il.

Pour avancer, Emmanuel Macron annonce qu’il veut recevoir lui-même les syndicats. « Mon objectif est qu’après cette séquence, l’ensemble des organisations patronales et syndicales qui sont prêtes puissent venir pour qu’on ouvre le jeu de la négociation la plus large, et qu’on laisse sans tabou d’ailleurs discuter l’ensemble des partenaires sociaux d’un agenda important. Il faut que cet agenda puisse être défini d’ici à l’été, pour qu’ensuite, il puisse donner lieu à un travail et j’espère à des conclusions robustes d’ici à la fin de l’année ».

Un agenda qui semble considérer comme acquise la fin de la mobilisation contre la réforme des retraites.

