France: faible mobilisation pour la 14e journée contre la réforme des retraites

Après cinq mois de mobilisation contre la réforme des retraites, les syndicats et manifestants défilent mardi 6 juin dans toute la France. Cette 14e journée est toutefois marquée par le plus faible niveau de participation depuis le début du mouvement social en janvier, d'après les chiffres des autorités comme ceux des syndicats. Ceux-ci entrevoient la fin du « match » avec une tentative d'abrogation mal engagée à l'Assemblée jeudi, mais entendent « rester unis » pour peser sur d'autres sujets.

Pas de sursaut pour le baroud d'honneur. Plus d'un mois après les manifestations du 1er-Mai, les cortèges contre la réforme des retraites étaient plus épars que jamais, partout en France. Les premiers chiffres des quelque 250 cortèges annoncés étaient dans le bas de la fourchette, avec entre 4 000 personnes (préfecture) et 50 000 (CGT) à Marseille, entre 8 000 et 50 000 à Toulouse, entre 5 500 et 10 000 à Rennes ou encore de 2 900 à 6 000 à Rouen.

Même dans les bastions de la contestation, les chiffres sont les plus faibles enregistrés en près de cinq mois. À Nantes, ils étaient ainsi 8 600 selon la police, 20 000 d'après les organisateurs – plus bas encore que le 11 mars, point bas du mouvement jusqu'à présent.

Selon la CGT, quelque 300 000 personnes manifestaient à Paris, atteignant le plus bas enregistré. Depuis le début du mouvement en janvier, ce syndicat a recensé à deux reprises ce niveau de participation dans la capitale, le 16 février et le 11 mars. Le chiffre des autorités n'était pas immédiatement disponible.

Les autorités attendaient entre 400 000 et 600 000 personnes dans toute la France, dont 40 000 à 70 000 à Paris, où le cortège s'est ébranlé vers 14h25 (12h25 TU) des Invalides vers la Place d'Italie. Sur un total de 11 000 policiers et gendarmes dans toute la France, près de 4 000 encadrent la manifestation dans la capitale, où un millier de radicaux sont attendus, selon l’exécutif.

« Le match est en train de se terminer, qu'on le veuille ou non, avec cette inconnue de ce qui se passera jeudi à l'Assemblée », a déclaré mardi le numéro un de la CFDT, Laurent Berger. Il a appelé les syndicats à « peser dans le rapport de force à venir » sur d'autres sujets comme les salaires ou les conditions de travail.

« Nous voulons de vraies négociations », a prévenu à ses côtés la numéro un de la CGT, Sophie Binet. Soulignant que « les retraites resteront toujours un combat », elle a mis en avant l'objectif de « gagner des avancées concrètes ». « L'intersyndicale va rester unie », a-t-elle ajouté, jugeant « probable qu'il y ait d'autres manifestations au vu de la colère dans le pays ».

« Exprimer une colère »

« Ce mouvement a permis d'exprimer une colère », constatait Michel Moulbach, ouvrier en bâtiment de 60 ans et syndiqué CGT dans le cortège lillois, ajoutant qu'« il faut être réaliste » et qu'à l'approche des vacances, « ça va être difficile de ne pas faire une pause ».

L’infirmière et secrétaire générale de la CFDT-Santé Évelyne Rescanières explique qu’il est normal d’avoir une mobilisation moins importante que lors du 1er mai. Malgré cela, elle veut encore y croire.

Des tensions entre manifestants et forces de l'ordre ont été constatées à Lyon, Toulouse, Rennes ou Nantes. Alors que la précédente manifestation à Lyon avait déjà été le théâtre de violences, ce cortège a de plusieurs incidents, avec des abribus cassés, des vitrines détériorées et taguées, des poubelles brûlées et plusieurs affrontements entre un groupe d'environ 400 casseurs et les forces de l'ordre, qui ont plusieurs fois fait usage de gaz lacrymogènes.

Contrairement aux précédentes journées, peu de perturbations ont été recensées dans les écoles (5,67 % d'enseignants grévistes en moyenne, selon le ministère), comme dans les transports, même si un tiers des vols sont annulés au départ de Paris-Orly.

Quelques actions coup de poing ont émaillé la matinée en région parisienne : le siège du Comité d'organisation des Jeux olympiques de 2024 a été brièvement envahi par des militants CGT et des électriciens ont procédé à une coupure de courant à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine).

Les leaders syndicaux ont tenu leur traditionnel point de presse devant l'Assemblée, marquant symboliquement le lien avec la journée de jeudi, lorsque sera examinée une proposition de loi du groupe Liot visant à abroger la réforme.

« Énorme anomalie démocratique » en cas de non vote sur l’abrogation

Mais le camp présidentiel entend avancer. Comme preuve, les deux premiers décrets d'application, dont celui portant progressivement l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans, ont été publiés dimanche 4 juin au Journal officiel.

Jeudi, la présidente de l'Assemblée Yaël Braun-Pivet devrait dégainer l'article 40 de la Constitution – qui interdit aux parlementaires de déposer des amendements ayant un impact financier – pour faire obstacle au texte Liot. À l'unisson de la gauche et des députés Liot, Sophie Binet a plaidé qu'il est « indispensable de laisser le Parlement voter » au risque d'une « énorme anomalie démocratique ». Mais pour Laurent Berger, « ce n'est pas bien parti ».

Pour la droite, « le match est joué », a estimé le chef des sénateurs LR Bruno Retailleau sur Sud Radio. Mais à gauche, le chef de file du parti la France Insoumise (LFI) Jean-Luc Mélenchon a promis mardi que « la lutte continuera[it] » contre la réforme même s'il a admis ne pas savoir « sous quelle forme ».

Le débat doit se tenir « dans le cadre démocratique et le respect de la Constitution », a de son côté affirmé lundi le président de la République Emmanuel Macron, en marge d'un déplacement au Mont-Saint-Michel. Le gouvernement prévoit la tenue mi-juin d'une réunion multilatérale, soit à Matignon, soit à l'Élysée, avec syndicats et patronat.

Dans les rangs syndicaux, cette perspective suscite peu d'enthousiasme, avec certains syndicats affirmant d’ores et déjà ne pas être présents.

