France: le gouvernement présente un plan canicule pour faire face aux vagues de chaleur

30 degrés sont attendus ce jeudi 8 juin, des températures encore au-dessus des normales de saison. À la veille de l'été, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, présente son plan canicule pour faire face aux vagues de chaleur en quinze actions phares.

Avec ce plan canicule, la France tente de rattraper son retard en s'inspirant d'autres pays européens ou même du Japon. Depuis la canicule historique de 2003, seules deux précautions existaient : l'installation de pièces rafraîchies dans les Ehpad (Établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) et l'inscription pour les personnes vulnérables aux registres communaux. Il était donc temps d'annoncer une véritable stratégie, puisque seuls 5% des personnes vulnérables s'inscrivaient sur ces registres communaux. Donc, pour s'assurer de leur bonne santé, Christophe Béchu annonce mobiliser les jeunes du Service national universel (SNU) et les facteurs de La Poste pour toquer à leurs portes et sensibiliser.

« Il faut qu'on change de braquet sur l'adaptation au changement climatique », a déclaré le ministre de la Transition écologique. « Les effets du réchauffement climatique sont déjà à l'œuvre en France » et « l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des vagues de chaleur d'ici 2050 est inévitable », estime le ministère de la Transition écologique dans son document de présentation, en soulignant que celles-ci affectent « tous les aspects de notre économie et de la vie quotidienne » comme la santé, le travail, la vie sociale et culturelle, les ressources naturelles, les forêts, etc.

Et parmi les nouveautés de ce plan: la création d'un guide pour les employeurs sur les comportements à adopter en pleine canicule. S'il fait trop chaud, certains arrêtés qui empêchent les travaux à des heures matinales seront annulés pour laisser les ouvriers travailler sous des températures acceptables.

Messages de prévention et une campagne sur les « bons gestes » à adopter

Par vague de chaleur, comprenez une température moyenne de 25 degrés pendant toute une journée. Nous en connaissions dix par an en moyenne depuis trente ans. Mais l'été 2022, annonciateur des prochaines décennies, a battu un record avec 33 vagues de chaleur pour les mois de juillet et août.

L'État prévoit également une campagne grand public, indiquant les travaux et les comportements à avoir au sein de son logement, et les « bons gestes » pour prévenir les noyades ou prendre soin de ses animaux de compagnie. Un recensement des îlots de fraîcheur et des fontaines dans les communes sera effectué et communiqué à la population et des messages de prévention dans les transports et par SMS seront diffusés en cas de fortes chaleurs. Mais Christophe Béchu est clair, une chose est sûre, ce plan canicule ne sera pas le dernier.

(et avec AFP)

