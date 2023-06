Attaque d'Annecy: le pronostic vital des victimes n'est plus engagé, le suspect mis en détention

Plus aucun des quatre enfants et deux adultes victimes de l'attaque au couteau commise jeudi à Annecy (Haute-Savoie) n'a son pronostic vital engagé, a déclaré samedi 10 juin la procureure Line Bonnet, lors d'une conférence de presse au cours de laquelle elle a annoncé la mise en examen et le placement en détention provisoire du suspect.

La procureure française Line Bonnet (à droite) et le directeur de la police judiciaire Damien Delaby (à gauche) lors d’une conférence de presse à Annecy le 10 juin 2023 à la suite d'une attaque massive à l'arme blanche dans un parc d'Annecy. AFP - JEAN-PHILIPPE KSIAZEK

Texte par : RFI Suivre