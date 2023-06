Survivalisme: face aux menaces, les Français de plus en plus adeptes du bunker

REPORTAGE

Au Survival Expo 2023, un équipement emblématique du mode de vie survivaliste tient bonne place. Le bunker, local fortifié conçu pour résister aux catastrophes, attire les visiteurs. Dans un monde rendu anxiogène par les aléas climatiques, les risques nucléaires ou encore la guerre, le bunker séduit. Présentation d’un lieu de vie tout sauf commun.

En France, le bunker est un bien de plus en plus prisé depuis le début de la guerre en Ukraine et les menaces de frappes nucléaires.

Dans les travées du 4e salon du survivalisme à Paris (du 9 au 11 juin au Parc floral), le b-a-ba du genre est au rendez-vous. Les couteliers aiguisent et étalent leurs armes, les spécialistes de l’archerie sortent arcs et arbalètes, les randonneurs découvrent des équipements en tous genres, les animateurs dévoilent leurs dernières trouvailles pour filtrer l’eau…

Et au détour d’une allée, il est là. Imposant, forcément. Et bien vite entouré d’une nuée de curieux : c’est le bunker, le fameux abri toujours associé au stéréotype du survivaliste. La caricature est facile, mais quelque peu éloignée de la réalité. Le bunker cible en fait une population plus variée.

L’enceinte concoctée par la société Bünkl, exposant de ce Survival Expo, s’adresse elle au grand public. Oubliez les images des bunkers de luxe, l’abri dédié à préserver la vie en cas de catastrophes se veut aussi utile à monsieur et madame tout-le-monde. « Nous essayons de démocratiser cette solution pour la proposer au plus grand nombre », confie le PDG de Bünkl, Karim Bourakabila.

Antiatomique, résistant et « anti-fragile »

Avec sa superficie de 20m², le bunker estampillé Bünkl paraît bien modeste par rapport à celui de la Maison Blanche. Mais il s’agit de l’entrée de gamme. Et surtout, il dispose du plus important : la norme NRBC. « Un véritable bunker NRBC est conçu pour protéger les occupants d’un éventuel danger extérieur de type nucléaire, radiologique, biologique ou chimique. C’est ce que signifie NRBC », explique Karim Bourakabila.

En cas de catastrophe, c’est donc « the place to be » pour s’offrir les meilleures chances de survie. « Lorsqu’il y a un événement de type explosion, différents effets se produisent : des effets thermiques, ionisants et sismiques, des contaminations qui se répandent… Il faut que l’ouvrage soit conçu pour y résister et protéger les occupants », poursuit le patron de la société.

Le bunker est donc blindé et équipé comme il se doit. Bétons techniques spéciaux, murs et porte épais de 20 à 25 centimètres, sas avec douche de décontamination, normes antisismiques… Sans oublier le système de filtration de l’air. Un outil somme toute très simple, et ceci pour une bonne raison : en plein chaos, l’efficacité l’emporte sur la haute technologie aléatoire.

« Il faut que ce soit très rustique et anti-fragile. Il n’y a pas d’électronique, donc pas de pannes. Et même s’il n’y a pas d’électricité, le système de filtration peut être activé manuellement. En temps de guerre, il faut oublier tous les raffinements modernes et électroniques. Il faut faire simple, robuste, anti-fragile, durable », insiste Karim Boukarabila.

« J’habite à côté d’une centrale nucléaire ! On n’est pas à l’abri d’un accident »

Steve, un visiteur, jette un regard intrigué à l’abri, mais ne s’imagine pas dedans. « Quand on en est rendu-là, c’est que c’est vraiment la m*** partout », rigole-t-il. Son ami Yann, par contre, est bien plus intéressé. Il visite le bunker, pose des questions, aborde certains détails techniques et financiers… Acquérir un bunker ? « Ça fait un moment que j’y pense », nous dit-il au sortir de son exploration du lieu.

La motivation de cet Orléanais : « J’habite à côté d’une centrale nucléaire, tout simplement ! (rires) Ce serait pour de la protection, pour avoir quelque chose a minima étanche. » « Ça fait dix ans que ça me trotte dans la tête. On n’est pas à l’abri d’un accident », enchaîne-t-il.

Sa réflexion va se poursuivre, car un bunker est un investissement important. « Je regarde les prix. J’ai vu des 60 000-70 000 euros. Là, on est à 100 000 euros, c’est un peu élevé. Mais le matériel est intéressant », juge Yann. Chez Bünkl, si l’on propose des bunkers plus spacieux et donc plus onéreux, on fait aussi dans la solution de blindage pour des pièces comme une cave. « Il est possible de la rendre NRBC ; elle ne sera pas protégée aussi efficacement qu’un bunker, mais c’est possible d’offrir une protection minimale contre les contaminants », détaille son PDG.

La porte menant à un bunker Bünkl ; en temps normal, celle-ci, épaisse de 20 à 25 centimètres, est remplie d'un béton spécial, capable de résister à des dangers danger de type nucléaire, radiologique, biologique ou chimique. © Nicolas Bamba/RFI

Les abris communautaires, une solution à grande échelle ?

Julien Perrault, directeur technique de Bünkl, a œuvré à la rénovation et à l’extension du stade Jean-Bouin à Paris, ainsi que dans des prisons, avant de passer aux bunkers. « J’aime bien les moutons à cinq pattes, les ouvrages qui sortent du commun », sourit-il. Mais tout de même pas jusqu’à aimer vivre dans un tel abri aux dimensions minimes : « Un bunker, c’est fait pour passer le mauvais moment, le moment où ce n’est pas vivable à l’extérieur. »

Depuis un peu plus d’un an, les affaires semblent bien marcher pour Bünkl. Karim Bourakabila se veut discret sur les chiffres, mais avec la guerre en Ukraine et les menaces de recours à l’arme nucléaire brandies par la Russie, les bunkers suscitent un intérêt croissant.

Julien Perrault espère voir la France suivre l’exemple de son voisin helvète. En raison d’une loi instaurée en 1963, en pleine Guerre froide, chaque habitation doit être dotée d’un abri antiatomique. Résultat : la Suisse a une capacité d’accueil dans ses bunkers qui dépasse le nombre total de sa population. Pendant ce temps-là, en France, seulement 4% de la population est abritable.

Chez Bünkl, on travaille sur un projet encore inédit en France : la création d’abris communautaires, capables d’accueillir des personnes en nombre. C’est encore en développement, mais le principe consisterait en un abonnement ouvrant accès à une place dans un abri en cas de nécessité. « L’idée est bonne, car ne nous mentons pas, un bunker coûte assez cher », observe Julien Perrault.

