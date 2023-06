France: Annecy rend hommage aux victimes et héros de l'attaque sous le signe de la solidarité

Un rassemblement a eu lieu ce dimanche matin 11 juin à Annecy, juste à côté de l'aire de jeux où l'attaque, qui a fait six blessés à coups de couteau, s’est produite cette semaine. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées. Au cours de ce rassemblement, il a été question d'union et de solidarité.

Avec notre envoyée spéciale à Annecy, Marine de La Moissonnière

Une cérémonie courte - environ 20 minutes - mais émouvante, surtout quand une artiste d'Annecy a chanté Parlez-moi d'amour de Juliette Gréco, accompagnée d'une petite boîte à musique.

Trois jours après l'attaque, la ville est encore sous le choc et beaucoup d'habitants ont eu besoin de se retrouver tous ensemble ce matin. Le maire a pris la parole pour saluer les six victimes qui vont toutes mieux aujourd'hui, et aussi pour rendre hommage à tous ceux qui sont intervenus jeudi dernier : les policiers, les services de secours et aussi « les héros ordinaires », ceux qui étaient dans le parc et qui ont, comme ils le pouvaient, parfois avec un sac à dos, parfois avec une pelle, essayé de s'interposer.

Empathie et courage

Le maire écologiste d'Annecy, François Astorg, a aussi appelé les personnes présentes à ne pas céder, à « faire le choix de la vie plutôt que de la haine ». Il a vanté « l'empathie et le courage, premiers remparts contre la folie ».

Ce lieu, aujourd'hui, nous permet de faire preuve d'une vraie solidarité... François Astorg, maire d'Annecy Jeanne Richard

C'était « une belle cérémonie, enfin autant qu'une cérémonie puisse être belle dans ce genre de circonstances », confiait Régine, une retraitée, à la fin du rassemblement.

