France: aux jeux des questions-réponses sur France3, Elisabeth Borne sur la défensive

Un peu plus d’un an après son entrée en fonction, quel avenir pour Elisabeth Borne à la tête du gouvernement ? La Première ministre a été passée sur le gril ce dimanche à l’occasion d’une interview sur France 3. Et elle est restée plutôt évasive.

La Première ministre, Elisabeth Borne, et le président de la République, Emmanuel Macron, en juin 2022. AP - Gonzalo Fuentes