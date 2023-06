France: une heure de sensibilisation sur le harcèlement pour tous les collégiens dès cette semaine

Le ministre de l’Éducation, Pap Ndiaye, a annoncé que tous les collégiens de France devront suivre cette semaine une heure de sensibilisation sur « le harcèlement et réseaux sociaux ».

Alors que l’émotion est toujours forte un mois après le suicide de Lindsay, une collégienne de 13 ans harcelée par certains de ses camarades de classe, le ministre de l’Éducation a annoncé vouloir agir sur le sujet du harcèlement scolaire dès cette semaine.

Il a donc demandé aux principaux des 7 000 collèges du pays d'organiser une heure dans chaque classe pour sensibiliser au harcèlement et à l’usage des réseaux sociaux, et ce, dès cette semaine. « Cette heure sera l'occasion de rappeler la manière dont l'usage des réseaux sociaux peut accentuer les phénomènes de harcèlement » et « de souligner la responsabilité de chacun » dans l'usage de ces réseaux, a souligné le ministre.

J’ai demandé aux principaux des 7000 collèges d’organiser à partir de demain et au cours de la semaine une heure de sensibilisation sur le harcèlement et l’usage des réseaux sociaux. Un moment d’échange et d’écoute, pour les 3,4 millions d’élèves de la 6ème à la 3ème. — Pap Ndiaye (@PapNdiaye) June 11, 2023

Des concertations sont actuellement menées sur la question du harcèlement depuis vendredi et jusqu’à ce lundi, mais le ministre a décidé de dégainer plus rapidement. Il faut dire que Pap Ndiaye est sous forte pression politique sur le sujet, notamment après son rendez-vous avec la mère de Lindsay, qui l’avait jugé « peu sincère ». L’Élysée avait dû s'impliquer dans le dossier et Brigitte Macron a reçu à son tour la mère endeuillée et lui a proposé de devenir « ambassadrice » contre le harcèlement.

« I mprovisation permanente »

Mais les mesures suffiront-elles ? En tout cas, elles ne convainquent pas grand monde. Côté syndicat, le SNES-FSU, premier représentant des enseignants du secondaire, s’interroge sur « l’efficacité » d’événements « organisés du jour au lendemain ». Alors que la CGT Éducation demande au ministre s’il « n’est pas lassé de l’improvisation permanente. »

N'êtes-vous pas lassé de l'improvisation permanente? 1h à la va-vite plutôt que des projets qui pourraient être pensés, construits, efficaces, orchestrés par des personnels formés... Le temps de l'émotion est rarement de bon conseil. #occasionmanquée https://t.co/oOnEJSY5tM — CGT-Éduc'action (@cgt_educ) June 11, 2023

Côté politique, le député insoumis et ancien président du syndicat de parents d’élèves FCPE Rodrigo Arenas dénonce « un écran de fumée », rappelant que le harcèlement est combattu depuis des années dans les établissements scolaires, mais que ceux-ci manquent de moyens et de personnels, notamment de psychologues. « Et Pap Ndiaye le sait très bien », s’agace le député. « Ça va encore devenir un business pour des entreprises privées car l’État ne veut plus investir dans l’école », conclut-il.

La sensibilisation au harcèlement et à l’usage des réseaux sociaux est déjà mise en œuvre régulièrement dans les établissements. En revanche, on a supprimé les professionnels en milieu scolaire qui aidaient les enfants à faire face au harcèlement : les médecins, les psy-scolaires https://t.co/LzCkpBdEfN — Rodrigo Arenas (@arenasrodrigo_) June 11, 2023

