France: la nouvelle motion de censure de la Nupes a été rejetée

Sans surprise, la motion de censure du gouvernement déposée par la Nupes a été rejetée, ce lundi 12 juin. Les oppositions n'ont réussi qu'à rassembler 239 voix, ce soir, loin des 289 nécessaires. Mais la tension a de nouveau été forte à l'Assemblée.

La députée PS Valérie Rabault, qui portait la motion, s'en est vivement pris à la cheffe du gouvernement Élisabeth Borne.

Des accusations balayées par la Première Ministre qui a répliqué en rappelant à la Nupes sa minorité dans l'hémicycle et dans les urnes.

Merci mesdames et messieurs les députés de la Nupes d'avoir permis aux Français déjà à seize reprises de constater que vous n'avez pas de majorité et qu'il n'y a pas de majorité alternative au Parlement. Pourtant, mesdames et messieurs les députés de la Nupes, dans ce moment de gratitude, j'éprouve aussi une forme de perplexité. Avec vous, nous vivons en effet des temps d'incohérence où ceux qui ont perdu deux présidentielles, deux législatives, et ne disposent d'aucune majorité sur ces bancs prétendent être les seuls légitimes pour parler au nom du peuple.