France: des perquisitions menées dans l'affaire du fonds Marianne

Dans l'affaire du fonds Marianne, plusieurs perquisitions ont eu lieu ce matin du 13 juin. Lancé en avril 2021 par Marlène Schiappa, alors ministre déléguée à la Citoyenneté, suite à l'assassinat de Samuel Paty, ce fonds visait à financer le travail d'associations luttant contre le séparatisme et l'islam radical. Mais cet argent n'aurait pas été attribué, ni utilisé correctement.

C'est dans le cadre de cette enquête lancée par la justice pour détournement de fonds publics, abus de confiance et prise illégale d'intérêts, qu'ont eu lieu ces perquisitions. Cinq au total, notamment aux domiciles des responsables des deux associations qui ont reçu le plus d'argent du Fonds Marianne : Reconstruire le commun et l'Union des sociétés d'éducation physique et de préparation militaire.

Cette dernière a été créée par le journaliste franco-algérien Mohamed Sifaoui et a touché 355 000 euros. De l'argent qui n'a pas servi à grand-chose, selon le rapport accablant de l'Inspection générale de l'administration (IGA), à part à payer les salaires très élevés de ces dirigeants.

Mohamed Sifaoui, était attendu ce mardi 13 juin à 9 heures devant les sénateurs, mais coup de théâtre à l'ouverture des débats, « il s'avère, que depuis 6 heures du matin, une perquisition est en cours à son domicile », l'empêchant de pouvoir honorer ce rendez-vous, a déclaré Claude Raynal, président de cette commission d'enquête, lisant un message de l'avocat du journaliste. Son audition devant les sénateurs a été reportée au jeudi 15 juin. La commission d'enquête sénatoriale entend depuis la mi-mai plusieurs protagonistes de cette affaire.

Marlène Schippa va être également auditionnée

Mohamed Sifaoui devra d'ailleurs répondre aux questions des enquêteurs financiers le mercredi 14 juin, en audition libre. « Il est important qu'il puisse être auditionné rapidement et démontrer, comme il l'a toujours dit, qu'il n'avait rien à se reprocher dans cette affaire », a ajouté son avocat Bernard Benaiem, rappelant « le combat contre l'islam politique depuis trente ans » de son client.

Enfin, dernière perquisition, chez le préfet Christian Gravel, ancien patron du comité qui gérait le Fonds Marianne. Il a démissionné la semaine dernière. Selon l'IGA, il aurait favorisé l'association de Mohamed Sifaoui.

Dans cette affaire, Marlène Schiappa doit être auditionnée ce mercredi également par la commission d'enquête du Sénat. Elle devra notamment expliquer quel rôle elle a joué dans le choix des associations. Son ancien directeur de cabinet affirme qu'elle est intervenue pour écarter SOS Racisme, pourtant retenu par le comité de sélection.

