Santé: je vous raconte comment j’ai donné mon plasma

Le 14 juin est la Journée mondiale des donneurs de sang. Cette année, l’Établissement français du sang (EFS) attire l’attention sur le don de plasma sanguin. La France n’ayant pas assez de volumes, elle doit en importer de l’étranger. L'un des journalistes de RFI est allé faire un don. Et voilà comment ça se passe.

Le temps file vite. Sensibilisé au don du sang, j’ai tendu le bras plusieurs fois par an peu après avoir atteint la majorité. Mais cela faisait un bon moment que je n’avais plus effectué de don ; je réalise que le dernier remonte à 2017. Travail, fatigue… Il y avait toujours une raison pour repousser le prochain.

Je me suis dit qu’il était temps de m’y remettre en 2023. Et ça tombe bien : autour de la Journée mondiale des donneurs de sang, l’EFS met en lumière le don de plasma (lire notre encadré plus bas). L’occasion est idéale pour renouer avec ce geste bénévole. Je suis en bonne santé, des malades et leurs familles comptent sur ces dons, la peur des aiguilles est gérable… Allez, c’est reparti.

1) Prendre rendez-vous

Pour un don de sang, on peut se présenter à des collectes ponctuelles. Mais dans les Maisons du don de l’EFS, il faut prendre rendez-vous. Pour moi, ce sera à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, dans le XIIIe arrondissement de Paris.

Vendredi 9 juin, je vais sur le site web de l’EFS et regarde les créneaux possibles pour le lundi 12 mai. Il n’en reste qu’un, à 9h30. « Ça veut dire qu’il y a déjà pas mal de donneurs », je pense. En quelques clics, je suis inscrit. Un SMS me confirme le rendez-vous.

Le lendemain, l’EFS m’appelle. On me demande si je suis toujours disponible lundi et on me pose quelques questions pour s’assurer que je suis en état de donner. A priori, tout va bien : pas de maladie, pas de soins dentaires récents, pas de tatouage récent… La dame de l’EFS me demande de bien boire et bien manger lundi avant de venir. Pas de souci, j'exécuterai cet ordre bien volontiers.

L'entrée de la Maison du don de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris. © Nicolas Bamba / RFI

2) Le questionnaire et l’entretien préalable au don

Lundi. Tout juste réveillé, j'avale un laitage avec des flocons d'avoine et du thé. Et en chemin vers la Pitié, je m’offre une viennoiserie. Les consignes sont les consignes, ma conscience est tranquille : « C’est médical, c’est le docteur qui l’a dit ! »

Arrivé à la Maison du don, je suis accueilli par Emilia. Pendant que je lui donne une pièce d’identité, elle me demande si j’ai bien mangé/bien bu (« Impeccable ! », je réponds) et si je me sens en forme. Emilia me demande aussi mon nom, mon prénom et ma date de naissance, me confie une bouteille d’eau de 50cl à boire avant le don et me donne à remplir un questionnaire sur une double page.

Ce document de 43 questions est confidentiel, soumis au secret médical et détruit après le don. Il porte sur mon état de santé, mes séjours à l’étranger, les risques d’infections par voie sanguine ou sexuelle... Toutes mes réponses doivent être honnêtes, car même s’il y aura des contrôles, il en va de la santé des patients.

Vient ensuite le moment de rejoindre le docteur Sterlin pour un entretien privé. D’emblée, elle me redemande nom/prénom/date de naissance. Elle analyse le questionnaire dans la foulée et sollicite des précisions sur certains points comme mon statut vaccinal et mes séjours à l’étranger. Puisque j’ai passé du temps dans une zone où sévit le paludisme, le docteur recommande une analyse complémentaire.

Dernière vérification avec la prise de la tension : je suis à 13,27. Tous les signaux sont au vert, l’EFS va pouvoir me prélever un gros volume de plasma, à savoir 855 ml.

3) Quelques instants avant le don

Me voilà conduit à la salle de prélèvement où officient notamment Claire et Isabelle. Je pose mes affaires dans un casier et me laisse diriger vers un siège confortable. Isabelle m’explique que je dois boire à nouveau une bouteille d’eau de 50 cl à petites gorgées du début à la fin du don. Claire, elle, prépare la machine qui procèdera au don par aphérèse.

Dans le détail : mon sang me sera prélevé, puis la machine va en extraire le plasma et me réinjecter le sang encore chargé en globules rouges et en plaquettes (et sans plasma donc).

À plusieurs reprises encore, j’ai droit à la question nom/prénom/date de naissance. Cela m’intrigue, mais qu’importe. On me prélève une goutte de sang au bout du doigt pour une numération. Cela consiste à vérifier mon taux d’hémoglobine. Verdict de Claire : « 15,26, c’est parfait, tout bon ! » Le don va commencer.

4) Le don, 45 minutes tranquilles

Je sais que la phase la moins sympa de la matinée approche. Claire me demande de quel côté je préfère être piqué. Va pour le bras gauche. Avant, elle me nettoie généreusement le pli du coude avec de la bétadine. Et arrive le moment de l’aiguille dans la veine. Je me crispe un peu, me remémorant d'anciens moments fort désagréables. Mais finalement, ça va. C’est moins douloureux que dans mes souvenirs. J’aime mieux ça.

C’est parti pour 45 minutes de don. Par cycle, la machine prélève mon sang ; je dois l’y aider en serrant une balle en mousse que je tiens en main. Puis, quand elle me réinjecte mon sang soulagé de son plasma, je dois cesser de serrer cette balle. Rien de compliqué. Isabelle me rappelle de boire : « Plus vous êtes hydraté, mieux la machine prélève. »

À l’aise avec la vue du sang, je regarde le processus en cours. Petit à petit, une poche se remplit d’un liquide jaune : mon plasma. Il sera, d’ici peu, transformé en médicaments. Devant tout ce ballet bien ordonné depuis une heure que je suis là, je me dis : « Quand même, c’est balèze, la science ».

Mais revoilà Claire qui me demande nom/prénom/date de naissance une nouvelle fois. Ma curiosité l’emporte et je lui demande pourquoi cette question revient sans cesse. L’explication m’apparaît évidente à mesure qu’elle me la délivre : c’est pour bien s’assurer que tout mon dossier et tous les produits prélevés sont correctement étiquetés et qu’il n’y a pas de mélange malencontreux. Le moindre couac bloquerait l’ensemble de la collecte du jour.

Une poche remplie de plasma fraîchement prélevé (à droite) lors d'un don réalisé à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris, le 12 juin 2023. © Nicolas Bamba / RFI

5) Après le don… et avant le prochain

Le don se termine, l’EFS m’a prélevé la quantité annoncée. Claire libère mon bras – finalement, le moment le plus douloureux de la journée a été l'arrachage du sparadrap – et m’appose un pansement à garder pendant deux heures. Les quelques tubes prélevés vont prendre la direction d’un laboratoire à Lille où ils seront analysés pour garantir l’absence de virus ou maladies. La poche, elle, sera stockée à Rungis ou Pontoise. Si les plaquettes et les globules rouges ont une durée de vie respectivement de sept et quarante-deux jours, le plasma, lui, peut être congelé. Sa durée de conservation est d’un an maximum.

Ma matinée à la Pitié-Salpêtrière n’est toutefois pas terminée. L’EFS m’offre désormais une solide collation qui doit durer au moins vingt minutes. Patricia, une autre infirmière, veille et s’assure que je m’hydrate encore. Claire me confie un papier avec un numéro à appeler en cas de souci de santé dans les 15 jours. Au passage, elle m’avertit : bien boire toute la journée, pas de tabac dans les deux heures et pas de sport dans les 24 heures.

Je compte bien suivre ses conseils… et ne pas répéter une erreur d'il y a quelques années : après un don de plaquettes, j’avais eu la mauvaise idée de courir sur 30 mètres pour attraper le métro. Je l’ai eu, mais j’ai aussi eu droit à un mal de crâne carabiné pendant le reste de la journée. Bref, cette fois, pas de sport, pas d’effort physique pour le reste de la journée.

Avant de partir, Isabelle m’invite à me créer un espace personnel sur le site de l’EFS. Sitôt rentré, je m’exécute. Et là, surprise : je retrouve tout l’historique de mes dons. Et ce message et ce chiffre auxquels je ne m’attendais pas : « Merci ! Vos dons ont permis de soigner 63 malades. »

Il y en aura d’autres. Promis.

La France en quête de souveraineté sanitaire sur le plasma En cette année 2023, l'Établissement français du sang (EFS) appelle à accroître les dons de plasma en France. Ce plasma, mélange d'eau et de protéines nécessaire à la fabrication de médicaments, est indispensable pour la bonne marche des services de santé. Mais la France n'est pas autosuffisante. Pour subvenir à ses besoins, elle doit importer plus de 60% de plasma de l'étranger, en très large majorité des États-Unis où les règles d'éthique autour des dons ne sont pas les mêmes. Si la France refuse toute rémunération, considérant que le corps humain ne se marchande pas, la politique américaine est très différente. Les dons y sont rémunérés et il est possible pour une personne de procéder jusqu'à 100 dons par an, alors que la limite haute est à 24 pour les hommes en France. Une telle répétition des dons interroge sur la santé des donneurs et a des conséquences sur les produits prélevés. Chez une personne multipliant les dons très rapprochés, les protéines sont moins nombreuses que chez un donneur occasionnel. Et pour parvenir à une qualité de plasma optimale selon les standards français, il faut donc un plus grand nombre de donneurs américains. Pour disposer d'une certaine souveraineté sanitaire en matière de plasma, l'EFS entend donc améliorer la collecte.

