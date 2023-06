Focus

JO 2024: les départements français face au coût de l'accueil de la flamme olympique

En mai 2024, la flamme olympique traversera la Méditerranée à bord du célèbre voilier français le Belem et qui arrivera au Vieux-Port de Marseille avant de parcourir le pays pendant trois mois. Elle traversera 54 départements et 5 territoires d’outre-mer sur 12 000 km. Mais la facture est lourde et le débat est lancé entre les départements qui sont prêts à payer et ceux qui refusent.

Les anneaux olympiques à Paris, ville hôte des JO 2024. © AP/Michel Euler

Texte par : Sylvie Koffi