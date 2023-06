Pour les experts de l'ONU, la France doit procéder à «un examen complet» de son maintien de l'ordre

Les forces de l’ordre françaises sont accusées d’un « manque de retenue dans l’usage de la force » « inquiétant pour l’État de droit ».

Les policiers de l'unité de police française BRAV-M transportent un manifestant lors de la traditionnelle marche du travail du 1er-Mai, une journée de mobilisation contre la loi sur la réforme des retraites et pour la justice sociale, à Paris, le 1er mai 2023.

Avec notre correspondant à Genève, Jérémie Lanche

La critique ne vient pas de l’opposition mais bien d’un collège d’experts des droits de l’homme, mandatés par l’ONU. Dans un communiqué, ils demandent à Paris de réexaminer entièrement ses pratiques de maintien de l’ordre après les nombreux incidents constatés ces derniers mois, durant les manifestations contre la réforme des retraites.

Les sept rapporteurs spéciaux citent explicitement la brigade motorisée Brav-M, soupçonnée d’avoir menacé et frappé des manifestants. Ils dénoncent aussi la gestion de la contestation contre les mégabassines à Sainte-Soline. « La France, soulignent les experts, est le seul pays européen à utiliser des gaz lacrymogène et des grenades de désencerclement lors d’opérations de maintien de l’ordre. » S’ils se disent conscients que des manifestants ont été violents, « le nombre de blessés et la gravité des violences rapportées sont alarmants ».

Autre grief : le recours à une rhétorique « criminalisante » des défenseurs de l’environnement de la part du gouvernement. Allusion directe à l’emploi du mot « écoterrorisme » par le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin. Ce n’est pas la première fois que ces experts pointent du doigt la France sur sa politique du maintien de l’ordre. Les critiques étaient quasiment les mêmes en 2019, au moment de la crise des gilets jaunes.

