Lyon-Turin: échauffourées avec des manifestants opposés au projet ferroviaire

En France, entre 3 000 et 4 000 personnes ont manifesté ce samedi 17 juin contre le chantier de ligne à grande vitesse censée relier Lyon côté français et Turin en Italie, via le massif des Alpes. La préfecture avait interdit tout rassemblement dans neuf communes. Les protestataires ont tenté de contourner cette interdiction, et des échauffourées ont éclaté avec les forces de l'ordre.

Une femme prise dans les fumées de gaz lacrymogène, La Chapelle, ce samedi 17 juin 2023. AFP - OLIVIER CHASSIGNOLE

Texte par : RFI Suivre

Pour les manifestants, cette journée est une première victoire. Ils sont parvenus à se rassembler malgré les interdictions, en se donnant rendez-vous dans une commune limitrophe non concernée par les arrêtés de la préfecture. Le cortège a été rapidement stoppé par les forces de l'ordre. Plusieurs milliers de personnes ont été immobilisées pendant plus de deux heures sur une route départementale en plein soleil. Des élus ont tenté de négocier, avec les représentants de l'État, la poursuite de la manifestation. Mais le parcours proposé par la préfecture ne convenait pas aux organisateurs. C'est alors que la tension est montée. Des manifestants ont lancé des projectiles sur les gendarmes, qui ont riposté à coups de gaz lacrymogènes. La grande majorité des protestataires a décidé de faire marche arrière. Des irréductibles sont restés. Et c'est par grappes que des dizaines de personnes ont essayé de traverser à pied une rivière en formant une chaîne humaine. Leur but : atteindre l'autoroute et la bloquer, comme ils avaient bloqué une voie ferroviaire. Les forces de l'ordre les en ont empêché.