Forum sur l'investissement franco-saoudien: faire le point sur les opportunités

Riyad, candidate à l'Exposition unvierselle 2030

Ce lundi, l'Arabie Saoudite organise un évènement international dans l'un des lieux les plus prestigieux de la capitale française, le Grand Palais. Il s'agit de promouvoir la candidature de Riyadh à l'organisation de l'Exposition universelle 2030. Une candidature qui reflète les ambitions du royaume.

Apparues au XIXe siècle pour célébrer l'Occident et ses conquêtes technologiques, les expositions universelles et leurs pavillons-vitrines des pays-participants se sont déplacés vers l'Asie et le Moyen-Orient. L'Expo 2020 de Dubai symbolisait les ambitions de puissance et d'ouverture au monde des Émirats Arabes Unis. L'Arabie Saoudite peut s'inspirer de ce précédent - et aussi de la Coupe du Monde de football 2022 au Qatar - pour affirmer sa capacité à accueillir des évènements de cette ampleur, sur fond de concurrence entre les monarchies du Golfe. Organiser l'Exposition universelle 2030 : enjeu de prestige, d'influence pour le pouvoir saoudien. Alors même que son programme de développement s'intitule Vision 2030.

Le vote du Bureau International des Exposition aura lieu en novembre prochain pour départager Riyadh, Odessa, Rome et Busan. En attendant, l'Arabie saoudite promet ce lundi au coeur de Paris une «visite virtuelle» de Riyadh 2030, en présence d'un Prince qui à cette date sera peut-être devenu roi.