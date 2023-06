France: Bastia a accueilli la première marche des fiertés en Corse

La Corse a désormais, elle aussi, sa marche des fiertés. Le 17 juin, c'est la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie. L'île de la Méditerranée était l'une des dernières régions de France à ne pas en organiser, lorsque dans les grandes villes, il en existe depuis plus de vingt ans.

Publicité Lire la suite

Le cortège festif, composé d'une majorité de filles, est parti samedi, en musique et sous le soleil, du palais de justice de Bastia, dans le nord de l'île, pour rejoindre, via le vieux port, la principale place de la deuxième ville corse. Cette marche était une rare occasion sur l'île de beauté de pouvoir exprimer son identité gay, bi ou trans et de pouvoir dénoncer une homophobie encore bien présente, nous explique Livia Casalonga, membre de l'Arcu, l'association à l'origine de cette manifestation, au micro de Marie Casadebaig, du service Société.

Le cortège festif, composé d'une majorité de filles, est parti, en musique et sous le soleil, du palais de justice de la ville pour rejoindre, via le vieux-port, la principale place de la deuxième ville corse.

« Je pense que tout est une question de timing : l’Arcu existe depuis 2019, on est une jeune association, et je pense que c’est la première année où on a eu les forces et l’envie d’organiser ça ». Si les marches des fiertés existent depuis vingt ans, elles sont relativement récentes dans les territoires ruraux, rappelle la jeune femme.

En Corse, l'événement était soutenu notamment par des syndicats (CGT, FSU, CFDT), des partis politiques (PCF, LFI, Union communiste libertaire), des mouvements politiques corses (A Manca et Inseme a Manca), des associations antiracistes (Ava Basta, Ligue des droits de l'Homme) et des associations féministes (Zitelle in Zerga, Main violette Corse). « J'ai créé il y a 20 ans, en 2004, la première association LGBT de Corse et là c'est la première Gay Pride à laquelle je participe dans l'île », a déclaré à l'AFP Daniel Cartayrade Marchetti, 63 ans, membre d'Amnesty International et représentant de la CGT Haute-Corse.

« En Corse, l’homophobie est souvent doublée d’un discours nous disant qu’on est le produit de métropole, qu’on n’est pas les bienvenus ici, qu’on ne vient pas d’ici et que de toute façon on ne veut pas de nous ici, comme si on était forcément le produit d’une idéologie française », reprend Livia Casalonga. Un discours qui n'est pas très étonnant, « dans une région qui est très marquée par des pensées autonomistes et nationalistes ». C'est la « double peine », regrette la jeune femme, « on a eu des retours parfois assez violents qui témoignent d'une homophobie crasse. Après, nous, on marche aussi parce que l'on aime notre île, on est très fiers d’organiser ça, de se dire que des jeunes gens se diront peut-être que finalement, ce n’est pas si compliqué d’être LGBT en Corse ».

>> À lire aussi : En Pologne, une marée arc-en-ciel pour la marche de l'égalité à Varsovie

(et avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne