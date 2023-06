France: Missak Manouchian, rescapé du génocide arménien, apatride et communiste au Panthéon

Comme chaque 18 juin, la France se souvient de l'appel du général de Gaulle en 1940 à la résistance face à l'Allemagne nazie. Cet appel est marqué au mont Valérien, à l'ouest de Paris, l'un des principaux lieux d'exécution de résistants. Ce dimanche, l'Elysée annonce dans un communiqué la panthéonisation prochaine de Missak et Mélinée Manouchian. Les dépouilles du couple de résistants rejoindront le Panthéon à Paris le 21 février 2024. C'est un pan méconnu de la Résistance qui est salué : la participation de militants étrangers, morts pour la France.

Missak et Mélinée sont tous les deux des orphelins, survivants du génocide arménien de 1915. Mais c'est à Marseille, vingt ans plus tard, que les deux immigrés, apatrides, se rencontrent au sein d'une organisation communiste arménienne.

Ils rejoignent ensemble le Parti communiste français et, en 1941, dans la France occupée sous la coupe nazie, la clandestinité. Ils intègrent les Francs-tireurs et partisans - Main-d'œuvre immigrée (FTP MOI), un groupe composé en grande partie de juifs et d'immigrés. Manouchian en prend vite la tête et mène, avec ses hommes, une centaine d'actions de sabotage.

Le groupe est l'un des plus déterminés de l'époque, car ses membres, directement visés par les lois du régime de Vichy, n'ont pas le choix : c'est la clandestinité ou la déportation.

En 1943, la bande de Manouchian signe son plus grand fait d'armes : l'assassinat du responsable du STO, le service du travail obligatoire imposé par l'occupant. Deux semaines plus tard, Missak est arrêté, torturé et finalement fusillé plusieurs mois après, avec une vingtaine de ses camarades au Mont-Valérien.

« L'Affiche rouge » participera à la légende. L'occupant allemand placarde dans toutes la France les visages de 10 FTP MOI. Il les présentait comme l'armée du crime. L'affiche en fera en réalité des héros.

Mélinée, elle, s'est éteinte en 1989, après avoir retrouvé un temps sa terre natale, l'Arménie. Malgré les livres, les films inspirés de l'Affiche rouge, son action restera peu connue.

Sur «L'Affiche rouge» de la propagande de Vichy, les portraits de dix résistants parmi les vingt-trois qui allaient être condamnés à mort et fusillés, au mont Valérien le 21 février 1944. © AFP

En entrant au Panthéon, Missak Manouchian devient le neuvième membre de la Résistance à être ainsi honoré depuis le transfert des cendres de Jean Moulin en 1964. Il est aussi le premier résistant étranger et communiste à y entrer.

Sous la Ve République, le chef de l'État est seul décisionnaire en matière de panthéonisation. Depuis 2017, Emmanuel Macron a déjà fait accueillir trois grandes figures dans ce temple républicain : Simone Veil, Maurice Genevoix et la chanteuse franco-américaine Joséphine Baker, première personne noire et première artiste à rejoindre le Panthéon.

