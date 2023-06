France: «Nous sommes là, toujours là !», la droite a lancé ses États généraux

Le lancement des « États généraux de la droite », c'était samedi au Cirque d’hiver à Paris. Les Républicains entament une remise à plat de leur socle idéologique. Ça durera jusqu'en 2024 avec toute une série d’ateliers partout en France. Objectif : montrer que la droite est en mouvement et qu’elle se prépare pour 2027, la prochaine présidentielle. Mais la route est encore longue.

«Ils nous disaient morts, divisés, dépassés, pourtant nous sommes là, vivants et rassemblés», a assuré Eric Ciotti, patron des Républicains devant ses troupes réunies samedi 17 juin au Cirque d'hiver à Paris pour le coup d'envoi des états généraux de LR dans la perspective de la prochain présidentielle.

« Nous sommes là, toujours là ! » La droite est de retour, c’est le message qu’Eric Ciotti, le patron des Républicains veut absolument faire passer. Samedi 17 juin, sous le chapiteau surchauffé du Cirque d’hiver à Paris, tous les ténors du parti sont là : le patron du Sénat Gérard Larcher, les patrons des groupes parlementaires LR, Aurélien Pradié, le frondeur en chef des LR à l’Assemblée, Bruno Retailleau, François-Xavier Bellamy, Rachida Dati et même Christian Jacob, l’ancien patron du parti, rapporte Pierrick Bonno, du service politique. « Aujourd'hui, nous engageons une reconstruction », a lancé en écho Gérard Larcher.

Gérard Larcher, président du Sénat: «Nous restons une force... une alternative crédible à cette majorité du coup par coup, sans méthode, sans cap, sans vision...» Pierrick Bonno

Une poignée de politologues et éditorialistes viennent débattre des priorités de la droite de demain. Immigration, sécurité, santé et même écologie… Des militants déçus par les LR ont même été invités à prendre la parole. L’image est belle et le parti prépare cette journée depuis longtemps. Mais certains élus s’endorment sur leur téléphone. « C’est mou, nous confie l’un d’entre eux. Il n’y a pas assez de confrontation ».

Laurent Wauquiez, le candidat fantôme

Et il y a surtout un absent de taille, que les militants attendent : Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le candidat qu’Éric Ciotti veut imposer pour la présidentielle de 2027 se fait désirer. Il n’est visiblement toujours pas prêt à revenir sur la scène nationale. Mais le patron des Républicains est stoïque : « La maison, elle se reconstruit étape par étape. » La direction des LR fait remarquer que Laurent Wauquiez, président de la région région Auvergne-Rhône-Alpes, animera le premier atelier des États généraux dans sa région. Preuve de son implication dans le parti.

Mais beaucoup de cadres LR s’impatientent, à l’image de l’ancien député Julien Aubert : « Je pense qu’effectivement ce serait intéressant que Laurent Wauquiez s’investisse, donne sa vision et pourquoi pas débatte avec d’autres personnes qui visiblement veulent lui disputer la prééminence pour 2027. »

Au premier rang desquels un autre patron de région : Xavier Bertrand, patron du conseil régional des Hauts-de-France, qui n’a pas renoncé à ses ambitions présidentielles. Lui est bien là, sous le chapiteau du cirque d’Hiver. Mais quand on lui parle du candidat pour 2027, il esquive : « Il faut que l'on fasse à nouveau nation, c’est ça le sujet, et c’est plus important que les questions de personnes, sincèrement. »

Contraint de respecter le calendrier de Laurent Wauquiez, Éric Ciotti a décidé de repousser la question de l’incarnation à plus tard, en espérant que se dégage un candidat naturel. Mais le patron des LR prend bien soin de ne plus prononcer le nom de Laurent Wauquiez dans ses discours.

