Riad Tarraf, porter fièrement ses identités pour favoriser le «vivre ensemble»

Portrait libre

Il est né en Sierra Leone et a grandi au Liban. Il a fait ses études en France, a travaillé en Côte d’Ivoire, et vit désormais à Amiens, dans le nord de la France. Il y promeut, auprès des jeunes, l’importance de connaître ses identités pour comprendre l’autre, s’intégrer sans se renier.

«L’intégration ne se fait pas en se reniant, on ne peut s’intégrer que si on accepte d’où on vient», estime Riad Tarraf.

Publicité Lire la suite

Il reçoit dans son nouveau bureau, qu’il a investi il y a quelques jours, en tant que chef du pôle Action éducative d’Amiens. Très vite, Riad Tarraf, 66 ans, instaure une chaleur propice à la discussion, qui en fait oublier la froideur de la pièce, encore impersonnelle. Avec son tutoiement facile, un café chaud préparé en amont, servi à peine assis, il sait mettre à l’aise. Un caractère sociable qu’il a « toujours eu très tôt ».

La culture de l’absence

Il est né dans une fratrie de sept, en Sierra Leone, où ses parents libanais avaient émigré. Il a ensuite grandi en internat à Beyrouth, jusqu’au collège. « J’étais sans mes parents, on apprend alors la culture de l’absence, cela fait partie de la vie, contrairement à ici où l’absence est dramatique. Donc, on apprend aussi à aller vers les autres. » Issu d’un couple mixte, père musulman et mère chrétienne, il vit la tolérance d’un Liban d’avant-guerre civile, « une jeunesse tranquille et libre, dans ce pays qui compte une vingtaine de communautés religieuses différentes, c’était un havre de paix ». Quand le conflit éclate en 1975, Riad est adolescent. Il habite sur la ligne de front. « Pour rejoindre mes amis, je devais la traverser, il fallait faire attention aux snipers. Les premiers jours, tu as peur. Mais peu à peu, une fois la ligne passée, et c’est le paradoxe de la guerre, la vie continuait normalement. »

« Une culture bâtarde »

Mais l’avenir s’obscurcit, alors Riad Tarraf regarde vers la France et s’envole avec l’un de ses frères pour Amiens, où vit l’un de ses cousins. « Je suis allé au lycée, mais la vie était dure, je devais trouver un job pour subvenir à mes besoins. » Il sera serveur le week-end, dans un cabaret dans la campagne picarde. « J’y ai même dansé et chanté le french cancan ! » Les soirs de semaine, il fait aussi beaucoup la fête, avec son sens du contact, c’est lui qui organisait les soirées, et « c’est aussi ce qui m’a permis de m’intégrer plus facilement ». Lorsqu’on lui demande de quelle culture il est, il répond : « Une culture bâtarde », pour susciter la curiosité et ainsi l’échange. « Le bâtard, c’est la richesse, un mélange de culture libanaise, africaine et maintenant française. » Après le bac, il fait différents métiers : animateur en centre de loisirs l’été, vendeur de maisons, serveur. En 1983, sur « un coup de tête », il part en Côte d’Ivoire, où l’un de ses cousins tient une boutique de tissus. Il y travaillera pendant sept ans et y aura trois enfants, avec une Picarde, « une amourette, mais qui est tombée enceinte juste avant que je parte à Abidjan, j’ai dû assumer ».

« Nique la France »

De retour à Amiens dans les années 1990, grâce à son réseau et à son sens du contact, il décroche un poste dans la formation pour animateurs, puis quelques années plus tard, un poste de directeur de la Maison du temps libre, dans un quartier populaire. Pour éviter que la jeunesse « tourne en rond et fasse n’importe quoi », il multiplie les activités, dans une maison de quartier ouverte tôt le matin jusqu’à tard le soir. « Je les incitais à me dire leurs rêves et je les aidais à les réaliser. » Les tags « nique la France » recouvre certains murs des barres d’immeubles. « Je ne comprenais pas, ça me choquait. Quand je leur disais qu’ils étaient Français, ils me répondaient qu’ils étaient d’abord Marocains, Algériens, Sénégalais, Portugais, etc. »

Ce problème d’identité le travaille pendant des années, mais comment en parler sans tomber dans la polémique ou diviser ? « Il y avait les discours sur les étrangers qui mangent le pain des Français, etc. » En 2018, alors chargé de l’animation dans un autre quartier d’Amiens, Riad Tarraf lance, avec son adjoint, le projet « Mes identités, ma France » : « J'avais enfin trouvé un bon moyen de parler d’identités, la bonne porte d’entrée. » Des collégiens et des lycéens retracent leurs identités géographiques en se plongeant dans leurs histoires familiales et en interrogeant leurs parents et grands-parents. Pour qu’ils apprennent à mieux se connaître, déconstruire les clichés, « valoriser et accepter les différences. Souvent, l’identité est traitée de façon négative. Avec ce projet, on veut montrer que c’est la richesse de la France. Certains enfants pensaient être Picards depuis toujours, ils ont découvert que leurs aïeux venaient d’ailleurs. »

Un livre en est tiré, puis un festival annuel, où des centaines d’adolescents lisent à voix haute, devant du public, leur histoire. « Pour être fiers de ses origines et fiers d’être Amiénois. L’intégration ne se fait pas en se reniant, on ne peut s’intégrer que si l'on accepte d’où l'on vient. » Si certains peuvent voir en lui un idéaliste, ce projet concret, « même s’il ne résout pas tous les problèmes, est un atout certain d’intégration, c’est un pas vers l’autre ».

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne