Défense: Emmanuel Macron annonce qu'un système de défense sol-air franco-italien est en Ukraine

La France a organisé ce lundi 19 juin une conférence ministérielle sur la défense antiaérienne de l'Europe, dont la guerre en Ukraine a révélé les carences. À cette occasion, Emmanuel Macron a annoncé qu'un système de défense sol-air de fabrication franco-italienne est désormais opérationnel en Ukraine.

Le président français Emmanuel Macron, entouré du ministre des Armées Sébastien Lecornu à sa droite, du chef d'état-major des armées Thierry Burkhard à sa gauche, du délégué général à l'armement Emmanuel Chiva et du chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace Stéphane Mille, à Paris, ce lundi 19 juin 2023.

Un système SAMP/T moyenne portée est désormais en action en Ukraine. Pour l'Élysée, cette annonce, c'est aussi une façon d'indiquer à ses partenaires qu'il existe donc des alternatives aux systèmes anti-missiles américains.

Paris est fermement opposé au projet de bouclier anti-missile porté par Berlin, qui préconise l'achat sur étagère de systèmes Patriot américains et de systèmes longue portée israéliens.

Pour Emmanuel Macron, la question du choix des matériels pour défendre le ciel européen est stratégique. C'est aussi, précise-t-il, une équation de souveraineté. Il faut privilégier, dit le président français, la base industrielle et technologique de défense européenne, car les États-Unis, à tout moment, peuvent avoir d'autres priorités.

Emmanuel Macron plaide également pour multiplier à marche forcée les projets communs et renforcer les stocks d'armement, et il le confesse : « Heureusement que la guerre n'était pas sur notre sol, dit-il, on n'avait pas assez de stocks de matériels. »

