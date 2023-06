France: au salon du Bourget, des réflexions sur un avenir aérien moins carboné

Le salon du Bourget a ouvert ses portes ce lundi 19 juin en région parisienne, au son des acrobaties aériennes. C'est l'un des plus grands rendez-vous mondiaux du secteur aérien, et c'est la première fois qu'il se tient depuis le début du Covid-19, alors que justement cette année, le trafic de passagers retrouve les niveaux d'avant la crise sanitaire. L'un des enjeux centraux pour ce mode de transport particulièrement polluant, c'est aussi la réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur aérien. Plusieurs initiatives ont été présentées.

Avec notre envoyée spéciale au salon du Bourget, Justine Fontaine

Pendant que des avions de combat ou encore des hélicoptères paradent dans le ciel, les start-up présentent leurs innovations. Comme cette entreprise suisse, Destinus, qui construit un avion à hydrogène ultra-rapide.

« On propose ce véhicule aérien révolutionnaire, passager et fret, Paris-New York en 90 minutes, et on utilise finalement l'hydrogène en combustion, comme un carburant au kérosène, pour pouvoir alimenter nos moteurs », explique le responsable.

Sans aller jusqu'à cette vitesse, l'hydrogène, produit à partir d'électricité, est l'une des pistes étudiées par le transport aérien pour réduire ses émissions.

L’avenir d’une aviation bas carbone passe par le carburant durable https://t.co/coMvXmDqlm pic.twitter.com/vGDqLnIDKO — RFI Éco (@RFI_eco) June 19, 2023

Les industriels misent aussi sur les carburants dits durables, produits à partir d'huiles usagées par exemple. Et ils développent des moteurs plus sobres en énergie, comme chez Safran.

« L'objectif, c'est de réduire notre consommation de carburant de 20% par rapport aux moteurs quon a mis en service il y a encore quelques années », confie Thibaut Normand, directeur climat du groupe.

Le secteur s'est engagé à atteindre la neutralité carbone en 2050, mais le trafic aérien devrait doubler dans le même temps.

Lounes Dupeux fait partie de l'ONG Stay Grounded, qui promeut des alternatives à l'avion. « Quelles que soient les avancées technologiques, il faut se poser la question de la réduction du trafic aérien », dit-il.

Le mois dernier, des militants pour le climat avaient interrompu le trafic aérien à Genève pour demander l'interdiction des jets privés.

